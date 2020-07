La conductora y bailarina se refirió a la lucha de su ex novio contra el cáncer de intestino y de su recuperación

Tras haber expresado su alegría en las redes sociales, Laurita Fernández volvió a referirse a la lucha de Federico Bal, su ex novio, contra el cáncer de intestino y de su milagrosa recuperación. "Lo de Fede fue una noticia maravillosa y me puso muy muy feliz. Imagino cómo habrán vivido todo este proceso y este desenlace hermoso me puso muy contenta, quise mandarle un mensaje de cariño, aliento y apoyo", aseguró acerca del mensaje que le envió en sus redes sociales.