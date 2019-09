Marcela Tauro contó que la habrían visto en un laboratorio realizándose estudios, y que la noticia no fue comunicada por la pareja debido a que el embarazo tendría menos de tres meses.

"Me ilusiono con ser mamá, sin dudas. Estar tanto tiempo con Rufi (hija de Cabré Y la China Suárez) es un aprendizaje. La verdad, nunca fui muy Susanita. Siempre dije que no era mi meta ser madre a cualquier precio o de cualquier manera. Siempre supuse que ese deseo llegaría cuando alguien me lo despertara a partir del amor, y eso sucede ahora. Quiero formar una familia con Nico", contó Laurita en una entrevista de hace unos días, lo que suma más dudas a su entorno.

Según dicen la confirmación habría llegado desde el entorno del elenco de "Inconvivencia", la nueva ficción que ella encarará junto a Tomás Fonzi y su ex Gastón Soffriti.

Al parecer ella le dijo a los productores que apuren las grabaciones y ese pedido se filtró. ¿Lo confirmará?