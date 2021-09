Liam Gallagher cae de un helicóptero y muestra las heridas

A través de su perfil de Twitter, el músico británico publicó una foto de una cerveza y contó lo sucedido.

Mientras que a las pocas horas tuiteó una imagen de su rostro con las heridas consecuencias que sufrió tras la caída.

E_k53p3XoAsixcj.jpg Gallagher, estrella de rock, luego del porrazo.

“Tengo la imagen de portada para mi próximo álbum”, escribió en la publicación en la que mostró su rostro. Liam Gallagher mostró su cara en primer plano y se lo puede ver con un vendaje en su nariz y crema para sus raspones.

“Me caí de un helicóptero”, declaró en otro de sus tuits en los que contó cómo se sentía tras su accidente. “¿Quién dijo que el rock and roll está muerto? Keith Moon, comete tu piel de tambor”, expresó parafraseando al fallecido baterista de The Who. Sobre su estado de salud, explicó que lo más grave fue la rotura de su tabique pero, fiel a su estilo, aseguró que “lo que no te mata te hace más fuerte”.

Embed What doesn’t kill ya makes ya TUFF GONG pic.twitter.com/jqvw9op7d2 — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021

"Oasis Knebworth 1996", la película documental sobre los históricos shows de Oasis de ese año formará parte de la plataforma de Paramount+ luego de su estreno mundial en los cines del próximo jueves.

Dirigida por el ganador del premio Grammy Jake Scott, el largometraje revisita uno de los conciertos en vivo más emblemáticos del grupo de rock liderado por los hermanos Gallagher a través de la mirada y el testimonio de sus protagonistas y los fanáticos que asistieron a aquel multitudinario concierto en el norte de la inglesa Hertfordshire.

"Para mí, Knebworth era el Woodstock de los noventa. Se trataba de la música y la gente. No puedo recordar mucho al respecto, pero nunca lo olvidaré. Fue bíblico", dijo Liam Gallagher ante el lanzamiento, mientras que su hermano Noel acotó en broma: "¡No puedo creer que no hayamos tocado Rock 'n' Roll Star!".