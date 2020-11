Lío Pecoraro y un emotivo mensaje desde el hospital

Durante este tiempo, el periodista, no apareció mucho en redes y comenzó a circular -por parte de sus amigos y colegas- un pedido de donantes de sangre para Pecoraro. Pero, ayer Lío reapareció y dejó un emotivo e inspirador mensaje desde el hospital.

“Acá estoy, grabando este nuevo video para decirles que estoy en proceso de tratamiento y quiero compartir este agradecimiento enorme con todos ustedes”, comenzó diciendo.

En el video publicado en su cuenta de Instagram y que dura casi tres minutos, Pecoraro agradeció a todos por el apoyo, las oraciones y el cariño que le están brindando: “No tengo otra palabra más que ‘gracias’ por tanto cariño, por tanto apoyo, por tanta dedicación, por tanto rezo, por tanta oración, por la cantidad de gente que me ha sorprendido y vino a donar sangre”.

En cuanto a su salud, el periodista contó que su evolución fue favorable en los últimos días trayendo esperanza y tranquilidad a sus seguidores y amigos. “Estoy atravesando este tratamiento que está siendo muy bien llevado adelante. Porque, además, como dije desde el comienzo: esto está decretado y ganado”, expresó y lo repitió tres veces.

“Para mí es muy importante cuando uno se pone una idea en la cabeza y la lleva adelante con convicción, más el apoyo y, obviamente, el trabajo de todo el equipo médico, enfermeros, desde la dirección hasta la gente de limpieza del Hospital de Clínicas, que es realmente impecable”, agregó.

Debido al tratamiento contra la leucemia, la caída del cabello es algo inminente, es por ello que Lío Pecoraro decidió adelantarse y se lo tomó con mucho humor. “Jamás en la vida imaginé raparme a este punto. Pero con mi compañero Fernando Piaggio (co-conductor junto a él del ciclo El run run del espectáculo, por Crónica) y Edu, que está acá, mi enfermero de todas las tardes que me rapó, me parece que me quedó lindo. Por lo menos estoy recibiendo buenas críticas”, apuntó.