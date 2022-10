Lizy Tagliani denunció que mataron a su perra de 18 años

Embed

Mataron a la Tati

"Mataron a la Tati", se escucha decir a Lizy Tagliani en el video publicado en su cuenta de Instagram. "Es por ahí, unos vecinos... que los perros vienen y si los encuentran, los agarran, los pasan parar el otro lado y los hacen mierda. Fue el mismo que agarró a Benito, seguro", explicó la actriz.

Para poder despedirse de su querida perrita subió una foto de ella y escribió: "pido disculpas por subir el video aquí, estaba muy nerviosa era para su dr. Lamentablemente ya no vive, pero la quiero recordar así, estaba a punto de cumplir sus 19 años", empezó Lizy.

Tati.png El posteo que realizó Lizy en Instagram.

Y continuó: "ella y Benito son los últimos perros de mi mamá me hubiese encantado que se vaya de otra manera", manifestó. Y detalló cómo ocurrió el hecho: "yo vi como el perro la captó y la pasó para el otro lado, pero no pude hacer nada corrimos y cuando llegamos no pudimos saltar el tejido... cuando la llamé me movió la cola y se durmió, hasta último momento diosa".

"La vecina muy amable me la trajo... ella ama a los animales. Ahora estoy enojada conmigo, pero puedo entender a la naturaleza. TATI sabes lo que te amo y lo que te voy a extrañar ojalá puedas entender que no pude hacer nada... gracias @luisdavidvilardi por venir enseguida", sentenció Lizy.

Reacción en Instagram

La publicación no tardó en recibir el apoyo de distintas actrices: "Noooooooooo x Diossss chiquita!! te abrazo Lizchu", puso Nicole Neumann.

"Que locura Lizita! Justicia. Te abrazo", escribió Verónica Lozano. Mientras tanto, Jésica Cirio comentó: "Lichuuuu no puedo creer que hijos de puta... denúncialos". Por su parte, la artista uruguaya Abigail Pereyra manifestó: "que tristeza por Dios, el mundo está podrido, sinceramente damos asco como raza. Es una vergüenza ojalá hayan leyes contra el abuso animal y paguen con su libertad, muy triste, te abrazo fuerte!!!".