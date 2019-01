Lizy Tagliani les pone “El precio justo” a los prejuicios

Frente a frente es igual que detrás de una pantalla: simpática, amena, directa y muy divertida. Por ahora en televisión y en los dos años en la pantalla de Telefé (acompañó al Chino Leunis ¿En Qué Mano Está? (2017), fue coequiper de Marley en Por el Mundo y hasta diciembre pasado movilera en Cortá por Lozano) no tuvo ningún resbalón. Todo lo contrario, no para de cosechar elogios.

“Estoy muy contenta y agradecida. Yo siento que la conducción de un programa llega en el momento justo. Cada uno de nosotros tenemos un reloj interno. Es decir, tenemos un tiempo para aprender, para probar, para los talentos, incluso para la muerte (risas). Nadie lo puede forzar, si es ahora ¿por algo será?. Yo estoy relajada puedo decir, eso no quita que tenga momentos de nervios, de ansiedad, alegría, te descompensas del estómago, vomito, transpiro y hasta me hago pichín”, remata con su estilo simple y ramplón. Pero para ella, es un “permitido” en la televisión. Ella lo sabe, pero no abusa. Se planta en un límite.

Con quienes trabajó en Telefé, por Marley, El Chino y Verónica Lozano no tiene más que palabras de agradecimiento: “Ellos me ayudaron un montón, a mostrar una faceta mía desconocida. Han dejado que me luzca, igual me pasó en mi paso por Bailando por un Sueño. Todos ellos me dijeron: ‘Hace lo que se cante el traste’”.

Pero no se lleva con las peleas mediáticas una Lizy que se asumió mujer desde los 13 años: “A esa edad me empecé a vestir como nena y hasta los 40 no usé mi órgano masculino”, dice. A diferencia de Marley cuando la ofenden tanto en el medio como en las redes sociales (un seguidor lo trató de hombre), contesta: “La verdad está en mi esencia. Siempre apelo al costado de la risa, yo sé que contribuyo mucho desde la alegría. Mi mamá era igual. A veces cuento hasta diez para no contestar, pero en otras no puedo con mi ser y salgo al cruce”.

Lizy reconoce que sale a poner un límite cuando lo considera necesario: “Yo soy tremenda, si bien soy de las personas más extrovertidas tanto en el medio artístico como en la vida me reservo de ciertas cosas. No cuento todo. Siento que es bueno guardar algo en tu intimidad, no modifica a nadie, no molesta a nadie ni me meto en la vida del otro. Pero cuando tengo responder lo hago, es un sentimiento aunque sea un fan trucho y digan ‘de dónde sacaron este trava’. Mi vieja me enseñó que quien te pone el dedo, yo se lo saco cuando quiero”. Con Viviana Canosa, cuando era su peluquera y asistente en Los Profesionales de Siempre (Canal 9, 2010), también tuvo una discusión pero: “Fue un tema laboral. Ya está todo terminado. Ahora todo bien”.

En El Precio Justo, Lizy contará con dos asistentes, especie de secretarias, que seguramente la misma Lizy convertirá en parte del juego y de la interacción con los participantes. Su integra a su equipo el locutor de Sin Codificar (ciclo donde ella tuvo algunas participaciones), Javier Fernández. No por casualidad se eligió a Lizy, ella junto a Florencia De La V debutaron con programa propio y protagónico de una ficción (Los Roldán) en Telefé en la televisión argentina. En los móviles de Cortá por Lozano, en la calle, mientras ella sale en vivo o grabado siempre se escucha un bocinazo para saludar a Lizy que de a poco se proyecta como diva, aunque ella no es mi amiga de los apodos ni motes.

“Yo soy simple. Soy Lizy y quiero que este destino no cambie, siento que yo estoy en la misma línea que la gente y que mis pares. No me gustan los títulos, sólo ser sencillamente yo la misma peluquera que aprovechó las circunstancias que se le presentó la vida y que yo ayudé mucho para abrirme un camino”, cuenta sin desparpajo quien a partir del lunes próximo siente que estará “en su salsa”

El formato El Precio Justo se probó en todo el mundo. España lo reedita todos los años. En nuestro país en antecederte más inmediato y único fue en el año 2000 en Azul Televisión (Ex canal 9) con la conducción de Fernando Bravo. Sobre su edición señala la misma Lizy, es que irá en vivo y en directo: “Unico país en el mundo que no sale grabado”.