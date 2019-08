Lizy Tagliani: "No tengo interés de cambiarme el DNI, me da pa..."

“Uno no puede tomar un colectivo para que te lleve a donde te deje cómodo a vos .Es una lucha, es como cuando se peleaba por la identidad de género, solamente porque yo no me quería cambiar el documento”, reflexionó sobre las distintas personalidades que decidieron alejarse de Actrices Argentinas.

Esa afirmación llevó a Jorge Rial a preguntarle por qué ella no realizó el trámite para tener un nuevo DNI. Y la respuesta fue inesperada: “¿La verdad? Me da paja”. Pese a esta salida desopilante, Tagliani luego explicó los motivos: “El trámite es muy sencillo y a muchas chicas les modifica un montón. El tema es que después tenés que cambiar un montón de registros, tenés que ir al registro automotor”.

Intrusos - Lizy Tagliani

“Estoy súper enamorada”

Otro de los temas que se tocó a lo largo de la entrevista fue su presente emocional. Fiel a su estilo, Lizy primero bromeó al respecto: “¿Qué voy a estar selectiva? Si vieras a lo que le estoy tirando tiros. Más vieja soy, más me cuesta encontrar pareja”.

Segundos más tarde se permitió ironizar sobre las relaciones modernas en las que se intercambian fotos hot: “Tengo el culo lleno de granos, no hay filtro… No me gusta andar mandando fotos. Soy de otra generación. Prefiero vernos”.

Pese a negar que esté en pareja, la humorista confesó que está “súper enamorada” y contó una anécdota muy particular. “Un día que íbamos a salir al cine, le escribo por whatsapp: ‘Estoy confundida, prefiero que no nos veamos más, esto para mí va más allá de un garche’. Y él me responde: ‘Ok, como quieras’. A las dos semanas lo llamo y le digo hagamos como vos quieras”, contó con humor.

