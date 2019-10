ADEMÁS:

"No queda tiempo para el amor, estoy muy bien sola, es la primera vez que lo estoy durante un tiempo extenso y estoy disfrutando del trabajo intenso que me está tocando hacer, me siento con libertad. Pienso algo y lo digo", aseguró en Modo Sábado.

Sobre las propuestas que recibe, explicó: "Tengo chongos pero no candidato formal. No tengo tiempo para dedicarme a una persona como lo merecería. Tengo varios chongos, hay alguno que pidió exclusividad y le dije que no directamente. No me siento capacitada para tener una relación formal aunque reconozco que me encanta".