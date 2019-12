Lizy Tagliani se fue del programa radial de Santiago del Moro

"Hace 7 años que la conozco... Un día la trajo Guille Bidondo (el operador) al estudio y a partir de ahí se quedó trabajando con nosotros", expresó Del Moro, quien todo el tiempo quiso dejar en claro lo mucho que la querían a Lizy y lo mucho que la iban a extrañar. "Vos, Lizita, podés venir cuando quieras. Esta es tu casa. No hay que tomárselo como un drama, es un momento. Lo bueno es que el día que te recuerde, lo voy a hacer con una sonrisa. Lo que me has hecho reír. He llorado de risa... Este aplauso es para vos", le dijo. Lizy se emocionó hasta las lágrimas y dijo que lo que más la conmovió fue que todos sus compañeros hicieron fuerza para que se quede.

Con la salida de Lizy, el Club del Moro ya programó un 2020 con nuevos panelistas y ayer Del Moro confirmó que se sumarán Catherine Fulop y Lorena Paola. "Ahora siiii... ya que lo acaba de anunciar él... a partir del lunes nos incorporamos @fulopcatherine (te amodoro) y yo al club del moro con el genio de @santidelmoro gracias por confiar en miiii...de 6 a 10 por fm 100", escribió Lorena Paola celebrando esta oportunidad en la radio más escuchada.

Lizy decidió tomarse unas vacaciones ya que la espera una temporada de verano más que agitada. Es que no solo ya confirmó que seguirá al frente del programa El Precio Justo, en Telefe, sino que además hará teatro y según ella comentó necesita descansar para poder cumplir con todo. Un año más que intenso para Lizy y hasta con un nuevo amor.