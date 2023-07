Lo más visto de la televisión del lunes 10 de julio

La noche en la que la peluquera Silvana Díaz debió abandonar el programa luego de no conformar al jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis con su codorniz al horno rellena de hongos con salsa de yogurt y maracuyá y se convirtió en el último plato que preparó en el programa conducido por Wanda Nara.

"MasterChef logró 13,02 de promedio, con un pico de audiencia de 14,36 y un cuarto de hora de 14 puntos entre las 23:30 y las 23:45.

"Gracias mis queridos por haberme hecho tan feliz", fue lo primero que les dijo Silvana Díaz a Wanda Nara, a los jurados y también a sus compañeros del reality. "Me toca irme. Estoy feliz de haber pasado por estas cocinas. Son lindas y con un montón de gente que te apoya y que todos los días te da palabritas para seguir adelante", confesó en la entrevista.

Y luego agregó: "En el fondo sigo siendo la misma pero pude romper un montón de cadenas que tenía. Me voy de la misma forma que entré: emocionada. Porque el día que un plato no me emocione, voy a dejar de cocinar".

En la segunda posición del ranking de lo mas visto quedó "Pantanal", la ficción brasileña producida por TV Globo midió 10,41 y desplazó a la tercera ubicación al "El Noticiero de la Gente", el informativo del mediodía de Telefe, conducido por Milva Castellini y Germán Paoloski, que logró un rating de 10,30.

En la cuarta ubicación quedó "Los 8 Escalones", el programa ganador del Martín Fierro como mejor programa de entretenimiento, logró un rating de 10,05 y cerró el pelotón de los cuatro programas que lograron llegar a los dos dígitos.

El ciclo conducido por Guido Kazcka que entrega diariamente tres millones de pesos, fue el único en romper la hegemonía de Telefe en los once primeros puestos del ranking, tuvo un pico de 12,37 y un cuarto de hora de 12 puntos entre las 22:30 y las 22:45.

ANGEL.jpg Ángel de Brito, acechando el liderazgo de Telefe

"LAM", el programa conducido por Angel de Brito, logró la mejor medición desde que está en la pantalla de América TV, con un promedio de 5,47 y quedó en la decimosexta posición.

Telefe lideró la medición general de 12 a 23.59 (de 9,6 contra 6,1), y en todas las franjas, de 12 a 16 (9,7 contra 4,7), de 16 a 20 (8,4 contra 5,1) y de 20 a 24 (10,7 contra 8,3).

Los Minutos de Oro de Telefe y El Trece

La Gala de Eliminación de "MasterChef 2023" no sólo fue lo más visto, sino que también consiguió el Minuto de Oro para Telefe, cuando marcó 14,36, a las 23.46. Por el lado de El Trece, el ciclo conducido por Guido Kaczka consiguió el pico de audiencia a las 22.36 cuando "Los 8 Escalones" logró 12,37.