MasterChef 2023: Silvana Díaz fue feliz, pero perdió con la codorniz

La primera prueba de la noche para los concursantes fue hacer el mejor revuelto gramajo en doce minutos, donde Estefanía Herlein le ganó el duelo a Antonio López y se salvó de la eliminación. Entonces el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis planteó el desafío principal que fue preparar un codorniz con guarnición, en 60 minutos .

La peluquera de Merlo, provincia de Buenos Aires, preparó una codorniz al horno rellena de hongos con salsa de yogurt y maracuyá que no conformó a los chefs y ese se plato se convirtió en el último que preparó en la competencia.

El primero entre los jurados en brindar la devolución fue Donato de Santis con un elogio para la salsa maracuyá, pero con una crítica hacia el resto de la preparación de Silvana.

"No está tan cocida. Me gusta el acercamiento a algo distinto como la maracuyá. Para una codorniz es un paso interesante, hubiese jugado solo con eso que con otros ingredientes que hacen contraste y distraen al saborizar", explicó el chef italiano.

Por su parte, Germán Martitegui tampoco quedó conforme con la preparación de Silvana Diaz y le dijo: "Cuando rellenas un ave con la carcaza, es difícil que lleguemos al relleno cortando con el cuchillo. Voy a tener que sacar el relleno, entonces tiene que ser un relleno que con el calor le transmita sabor a la carne y no sé si los hongos cumplen con esa función".

Además, sobre el final de la devolución el jurado le explicó un detalle sobre la presentación. "Tapar una codorniz con una salsa no se hace porque es un desperdicio, y si es yogurt puede ser que se corte", señaló.

Finalmente, el jurado de MasterChef 2023 eligió a las preparaciones de Silvana Díaz y Antonio López como los peores platos de la noche, y decidió que la peluquera y ama de casa, fuera la que dejara el certamen.

En la despedida, cada uno de los jurados le dedicó una sentidas palabras a la participante eliminada.

"Trajiste alegría, diversión. Te agradezco mucho y te tengo mucho cariño. Gracias por cantar conmigo", le dijo Donato de Santis, mientras que Damián Betular le expresó: "Vos te merecías entrar a MasterChef, estar entre los siete mejores y se va una Silvana superpoderosa que vos misma descubriste. Estamos felices de haberte tenido".

"Sabemos el esfuerzo que hiciste por estar acá. Es una pena despedirte pero yo creo que ganaste muchísimo. Por muchas más Silvanas en este mundo", fueron las palabras de Germán Martitegui para la eliminada concursante.

Pero, en el momento de la despedida, Wanda Nara fue muy dulce con Silvana.

"Sos la mamá o abuela que todos queremos tener en una familia. Conocimos a una gran mujer y pudiste sacar de adentro cosas que tenías bloqueadas. Habías venido con miedos y hoy te vas con valor agregado", remarcó.

"Gracias mis queridos por haberme hecho tan feliz", fue lo primero que les dijo Silvana Díaz a Wanda Nara, los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis y también a sus compañeros del reality.

"Me toca irme. Estoy feliz de haber pasado por estas cocinas. Son lindas y con un montón de gente que te apoya y que todos los días te da palabritas para seguir adelante", confesó en la entrevista.

Y agregó: "En el fondo sigo siendo la misma pero pude romper un montón de cadenas que tenía. Me voy de la misma forma que entré: emocionada. Porque el día que un plato no me emocione, voy a dejar de cocinar".