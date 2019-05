"Muy triste con esta decisión de la producción", señaló Cinthia al despedirse a puro llanto en brazos de Angel De Brito y de sus compañeras en el panel: "Ojalá que la persona que venga valore esta silla. Gracias a este grupo humano que trabaja tanto al aire como detrás de cámara".

De Brito dejó pasar el motivo de la despedida de Cinthia. Ella dio a entender una suerte de desinteligencia porque no acordó con la decisión de la producción del ciclo. Pero la rapidez del conductor hizo que enseguida se pasara por alto el tema y se enfocó en Alfano. De Brito se preguntó: "¿Alfano será angelita o diablita?".

Al final del magazine, sobre el mediodía, en las redes sociales Angel De Brito tuvo unas cálidas palabras hacia Cinthia, que el año pasado de buenas a primeras fue reemplazada en Involucrados (América) por Sol Pérez: "Te quiero @cinthifernandez y ya sos parte de @losangeles_ok. Fuiste súper profesional, buena compañera e híper laburante. Conquistaste a todo el equipo de #LAM Y ya sos una Angelita. Nos vemos muy pronto en el..." Queda la incógnita el lugar de encuentro. A su salida y antes del debut de Alfano, Cinthia le pegó a Graciela sobre si será buena compañera.

"En el Bailando 2009 ella me encerró en el camarín y me rescataron (Federico) Hoppe y El Chato (Prada). No sé por qué nos peleamos, ella tenía un temita con las chicas jóvenes. Nos estábamos yendo por el pasillo de Ideas del Sur, me agarra, me dice ‘chiquita, vení’, entré al camarín y me puso la traba en la puerta.Me empezó a decir unas cosas bastante intimidantes, me acorraló contra un escritorio y ahí empecé a llamar a los gritos a Hoppe y al Chato, que golpearon la puerta y le dijeron ‘¿qué hacés Graciela?’"....Y lo dejó ahí picando para que el lunes Alfano recoja el guante.

Hoy De Brito en su programa de radio en CNN le dio la bienvenida por adelantado y Alfano contó de sus expectativas en la televisión en su debut como "angelita-panelista": "Estoy muy contenta. Es algo que quería hacer hace tiempo. En este tiempo que estuve ausente estuve creciendo. Yo ya hice todo lo que uno puede hacer en el medio".

