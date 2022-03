Los Guns N´Roses vuelven a tocar en la Argentina

La banda liderada por Axl Rose tocará el 30 de septiembre de este año en el estadio de River Plate, según confirmó este mediodía la productora DF Entertainment.

La banda estadounidense integrada por el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan llegará en el marco de un tour sudamericano que retomará la gira Not In This Lifetime ("Nunca en esta vida") irónicamente titulada así por tratarse del reencuentro de músicos que habían llegado a un quiebre aparentemente irreversible en su relación.

El grupo, que protagonizó sonadas visitas en 1992 y 1993 (cuando el entonces presidente Carlos Saúl Menem los tildó de "forajidos") y tuvo su última presentación en la Argentina en 2017 en La Plata junto a The Who, presenta una lista de temas que revisita discos clásicos como Appetite for Destruction, GN´R Lies y Use Your Illusion, con algunas canciones de Chinese Democracy, el disco grabado con solo Axl Rose como integrante original.

Las entradas se pondrán a la venta el viernes 25 de marzo, pero habrá una preventa especial el jueves 24 a través del sitio AllAccess.

Los Guns son una de las bandas de rock y hard rock más populares de todos los tiempos. Tienen uno de los mejores y más vendidos álbumes debut, Appetite for Destruction, que fue lanzado en 1987. Allí estaba su canción más popular, "Sweet Child o' Mine", rodeada de otros hits como "Welcome to the Jungle" o "It's So Easy".

Luego vinieron G N' R Lies, Use Your Illusion I y II y The Spaghetti Incident, todos lanzados en un período de apenas cinco años. El impacto de la popularidad, el cansancio de las giras y el desgaste de las relaciones humanas hizo que el grupo se disolviera para 1994, pero el furor del público y las ganas de los músicos pudieron lograr la vuelta.