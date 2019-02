Los hermanos Caniggia retoman su reality esta semana

En una charla íntima con POPULAR, los hermanos adelantan como será esta nueva etapa del programa que a su entender “explota” y está mucho mejor que la primera. Aportando detalles de lo que se podrá ver en principio mañana a las 23 por MTV. Recordemos que la primer temporada se convirtió en todo un éxito en las redes sociales. Los Caniggia aseguraron que “se vienen momentos desopilantes y muchos más escándalos”.

Al ser consultada Charlotte sobre esta nueva temporada dijo: “mucha gente lo vio al programa así que teníamos la esperanza de que se haga de nuevo. Se cumplió el sueño”. Dispersos y muy activos se los pudo ver en la previa de la nota donde los chistes de Alex no dejaban de resonar y ella de festejarlos.

En tanto, el hijo del astro del fútbol Claudio Paul, nos adelantó como será esta etapa recargada: “muchos más viajes, empieza en Tailandia, después hay de Mar del Plata dos veces, Bariloche, luego Corrientes”, son algunos de los destinos por donde pasaron los hermanos mediáticos dejando su huella en las distintas disciplinas realizadas y otras tantas travesuras que se podrán ver. Y según Alex, fiel a su estilo, destacó: “hay un montón de viajes o sea nada que ver con la primera. Esta segunda explota. La primera no le llega ni a los talones a esta. Viene Recargada...”

La sensual Charlotte fue aún un poco más a la intimidad del rodaje y no se pudo aguantar al adelantar que “van a participar amigas mías. Va a ser como una especie de bonus track. También participará gente que conocimos allá en Tailandia, un poco de todo”. Intentando dar a conocer alguna anécdota graciosa del lugar, se le vino como primera a Charlotte: “comí insectos, a lo Marley. Además conocí un lady boy, que era mi amiga allá. Hicimos muchas cosas”. En este mismo destino Alex no pudo contener las ganas de agregar que “fue muy bueno haber pasado por ahí, la gente respetuosa, eso fue lo mas. Bueno los templos, las playas, la comida, todo diferente”, contó. Así es como pasarán por diferentes situaciones entregando en cada capitulo su espontaneidad y ocurrencia, destacándose justamente en estas cualidades.

Además Alex destacó: “tenemos las mejores expectativas como siempre. La segunda, va a estar mucho mejor, va a romper todo de nuevo. Este es un programazo, porque encima hay mucha gente joven”. Y además contó: “voy a sacar una cerveza que se va a llamar ‘la birra del emperador’, estuve analizando gustos”.

Saliéndose un poco del programa y hablando de la pista más caliente de la televisión argentina, se les consultó a Charlotte y Alex si existía la posibilidad de que ambos fueran participantes como pareja en el próximo Bailando. Quien se adelantó y no dudó ni un segundo fue Alex, que fue certero con su respuesta: “ni en pedo voy al Bailando. Clarooo... me voy a trabajar afuera ... international”. En cambio Charlotte dijo: “si está el cash money participo”, pero tuvo una pretensión si hay una nueva oportunidad: “No bailaría con él, juntos no. Me gustaría tener un bailarín que no sea gay”. Y casi pisando las palabras de su hermana arremetió: “es un desastre bailando, es re dura”, aseguró Alex.

En cuanto a la situación sentimental de Charlotte. confió: “estoy bien muy bien. Estoy soltera conociendo un par de chicos, pero bueno, no voy a dar detalles (risas). Estoy viendo, cuando tenga novio lo voy a dar a conocer en todas mis redes sociales”.

Los proyectos personales de los hermanos no quedaron de lado y cada uno dio a conocer lo que le depara este 2019: “yo siempre estoy con la música, y ahora me voy a grabar, a trabajar en un programa afuera en televisión, no puedo decir el lugar todavía” dijo Alex. Por su parte la bella Charlotte contó: “ahora saco mi línea de pantuflas que ya salieron hace tres años pero retomé con eso porqué me lo pedían un montón las chicas por Instagram y ahora va a ser más profesional. Y después voy a hacer tele, haré otros programas”. Finalizaron los mellizos recordando que mañana a las 23 por MTV arrancan la segunda temporada de Caniggia Libre