Es que Fede ya avisó que no piensa ir para no cruzarse con Naza y Barbie, pero también ahora se planteó la negativa porque quien conduce es Laurita y es la que encabeza Sugar, la obra que compite con su revista.

Ayer Sol Pérez salió a bancar al director de su obra y además dijo que ella tampoco irá. “No hay una bajada de línea de si hay que ir o no, generalmente se pide que vayamos a los eventos. Yo se que Fede no va a ir. Santiago no creo tampoco. Lo de Fede es una lástima porque es su primera temporada como director. Ojalá que vaya, quizás Bianca lo pueda convencer”, aseguró.

Y sobre Laurita dijo: “Es un poco raro que la conducción la haga una persona que está también en competencia, pero a la vez eso se hace también en otros premios como los Martín Fierro...”.