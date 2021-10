Los mensajes de Claudia, Dalma y Gianinna en el cumpleaños de Maradona

Su exesposa, Claudia Villafañe fue una de las primeras en subir una storie a su perfil de Instagram con una imagen de un cielo celeste con algunas nubes dispersas y una leyenda que decía: "Donde estoy ya es 30/10. Feliz cumple al cielo. Sé que todo lo ves!"

El emotivo mensaje tiene que ver con que Claudia se encuentra en este momento de viaje en Barcelona, España, y desde esa ciudad decidió dedicarle estas palabras al padre de sus hijas.

Precisamente fue Gianinna quien a los pocos minutos también se anticipó y subió una foto del recordado cumpleaños 35 de su papá, el cual se celebró con una fiesta en el boliche Buenos Aires News; en esa imagen, la mamá de Benjamín Agüero le da un beso a Diego y se le cuelga del cuello.

"La vida por abrazarte así de nuevo", rezaba la leyenda que le dedicó en este primer festejo sin él en vida.

Por su parte Dalma fue la que posteó más tarde y extenso, con una foto en la que Diego está junto a ella, su hermana y su sobrino y con el mensaje: "En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre siempre siempre el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos! Ese día te dijimos que te callaras, que vos ibas a estar siempre".

"Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar! Si no estás vos, no tiene sentido! Estás conmigo todos los días pero que difícil es no pelearme con la negra para ver quién te saluda primero", agregó.

Y el posteo de Dalma remató: "Es mentira que el tiempo cura todo, para mi cada vez es más difícil... Feliz cumple al cielo! Te extraño y te amo para siempre!

De momento se desconoce si las hijas de excapitán de la Selección estarán presentes en algunos de los festejos que se prepararon, como el de la cancha de Argentinos Juniors, o mismo si ocuparán el palco en La Bombonera donde esta noche Boca recibe a Gimnasia Esgrima La Plata.