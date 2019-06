El histórico grupo de música folclórica -en este caso integrado por Rubén Ehizaguirre, Kike Teruel y Álvaro Teruel- se presentaron con dos shows a sala llena. Previamente, habían suspendido un espectáculo previsto para el 1 de junio pasado, aduciendo "agotamiento emocional".

"Estamos con los sentimientos encontrados. Felices por esta gente que nos vino a apoyar a full a Los Nocheros que cantan, a Los Nocheros que están pasando por una situación difícil. Pero a la vez tristes porque tenemos un compañero que no está, pero está apoyando a los que tiene que apoyar", dijo Kike Teruel, hermano de Mario, al programa Intrusos.

"Hay un sentimiento muy interno. Es una situación intrafamiliar que la vamos a charlar con Álvaro y El Negro (Ehizaguirre), que es nuestro hermano, nuestro amigo de toda la vida. Vamos a charlar mucho tiempo sobre la situación en sí, lo procesal, el delito que se cometió, que no... Son muchas especulaciones de muchas cosas que desconocemos. Pero te puedo decir, como Nochero, que estamos con Mario y estamos los tres para cantar", agregó.

Contrariamente a lo que había pasado apenas se supo la denuncia, Los Nocheros no quieren ponerse en el lugar de víctima. "Hay gente que la está pasando mucho peor que nosotros. No nos pongamos en víctima. Los Nocheros no somos la víctima: hay una familia que la está pasando mal", sacando de escena aquel aplauso que pidió Mirtha para ellos por el mal momento.

Lautaro Teruel está detenido, acusado de haber violado a dos jóvenes, cuando tenían 10 y 19 años. Ambos casos están siendo investigados por el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid.