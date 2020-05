En ese sentido, Bal que se encuentra realizando un tratamiento de quimioterapia y rayos- contó cuales fueron sus principales preocupaciones una vez que fue diagnosticado con esa enfermedad.

"Le pregunté a mi médico si me iba a morir y si el tratamiento de quimioterapia y radioterapia me iba a permitir tener hijos en el futuro. Y con la crudeza que tienen los médicos me dijo ‘vos tranquilo, Fede. Esto es como agarrar la ruta 2 para Mar del Plata con un muy buen auto. En ese momento, tu cuerpo es el auto. Yo no te puedo asegurar que vas a llegar a la playa sin chocar, pero tenés todas las chances de estar bien’", recordó.

Además indicó -en diálogo con Late El Viernes- que el médico le "dijo que un 30 por ciento de los pacientes con mi condición se curan y no se tienen que operar; o sea que mi vida comenzó a pensarse en números y estadísticas".

Al mismo tiempo que afirmó que se dio "cuenta que viví los últimos 15 años equivocado pensando que el éxito era estar en una revista o en una buena marquesina; comencé mi tratamiento en medio de una pandemia mundial y a partir de ahí vinieron miles de cambios" y concluyó: "por momentos ni me reconozco quién soy. La cabeza y el amor en este proceso son claves".

En tanto Carmen advirtió sobre la difícil situación que atraviesan los actores a raíz de la pandemia. "En un par de meses yo me voy a quedar sin un peso y sin la posibilidad de hacer dinero", explicó la capocómica y recordó que "nosotros vivimos en general de la temporada de teatro y de los shows que podamos hacer. Y eso está totalmente parado, pero no sólo eso; supongamos que en algunos meses, hay quienes dicen en setiembre o en octubre, se vaya abriendo la cosa, ¿quién va a ir al teatro o quien va a contratar a un artista? La gente va a estar con miedo, y es entendible".

Pero más allá de esto, Barbieri sentenció que su situación es más compleja ya que "antes de que pasara esto de la cuarentena y cuando nadie hablaba de lo que se venía un encierro tan importante y tan prolongado me gasté buena parte de mis ahorros en la casa que Fede heredó de la abuela y donde ahora él atraviesa su tratamiento, así que tampoco me quedan muchos ahorros, que es de lo que estoy viviendo ahora, si no estoy trabajando".

ADEMÁS:

Michael Bublé y Luisana Lopilato dejarán de hacer vivos en las redes

Falleció Goldie, la hermana melliza de Mirtha Legrand