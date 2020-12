"El primer embarazo de Diego Maradona es de Lucía Galán, antes que Diego Junior, antes que Dalma Nerea. Era la preferida de Doña Tota, todas las hermanas la adoraban. Entraba a la casa de la mano", sostuvo Ventura. "¡Qué me lo desmientan!", disparó el periodista.

La relación de Maradona con la integrante de Pimpinela era de dominio público, pero este dato fue revelador.

Por aquellos días, Maradona había grabado el tema "Querida amiga", con los Pimpinela.

Embed

"Yo dije que después de este momento, después de la muerte de Diego, se venían muchas guerras: de los médicos, de las ex parejas, de los hijos, de los pretendidos hijos, de abogados... es todo lo que se está dando. Lo vengo diciendo hace tiempo", dijo Ventura.

También tiró otras bombas sobre uno de los herederos de Maradona, pero que no sería su hijo biológico.

"Y una de las guerras más sórdidas es la de los hijos. Hay muchos que quieren ser los hijos de Maradona... Hay que ver que determina la Justicia", espetó en relación con Santiago Lara, un joven que pidió que se exhume el cuerpo de Maradona para cotejar su ADN.

Ventura continuó hablando de los hijos de Maradona, ya dando nombres propios y lo ocurrido con cada uno.

Con "Diego Jr. no hubo ADN (de Diego Maradona) porque fue decidido por la Justicia italiana, que le puso el apellido sin ADN. Y en el caso de Jana fue la Justicia argentina, también sin ADN", explicó.

“Los hijos reconocidos con el apellido Maradona... puede haber una presentación sobre uno que no es hijo de Maradona", aventuró.

En el ciclo de América TV, "Fantino a la tarde", Marcela Tauro le preguntó si su planteamiento era posible: "No, no puede ser, no es (hijo). Para la ley es Maradona. Pero en el litigio por el reparto de patrimonio puede haber un reclamo”.