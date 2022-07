Luciana Salazar aseguró que mintió sobre Martín Redrado

"Es un papelón que me llamaran a mí del colegio, soy muy respetuosa con los pagos. Yo pensé que lo estaban pagando como se pagaba siempre. Fue un papelón. Sigue impago el colegio, en agosto se van a cumplir siete meses de que él no paga la cuota alimentaria, firmada por él ante un escribano público y hasta poniendo en garantías de él, que hoy están embargadas, para que el día de mañana si a él le pasaba algo, Dios quiera que no, si pasa algo y hay una sucesión que yo no tengo problema con los herederos" aseguró Luli furiosa.

Luciana Salazar en Socios del Espectáculo.mp4

Salazar le confesó a los periodistas del programa que "todo eso tiene que ver con algo que yo oculté todo este tiempo. Yo mentí por él, por pedido de Martín, yo se lo acepté en su momento y me lo callé hasta el día de hoy".

"Matilda siempre fue un proyecto de los dos, pasaron cosas en el medio pero siempre fue el proyecto. Durante el año que Matilda se estaba gestando, nosotros nos separamos ficticiamente públicamente", añadió telefónicamente.

Para explicar las declaraciones públicas de ese momento, la vedette se justificó: "Nosotros estuvimos todo ese año juntos, cuando nos agarraban las cámaras y yo tenía que salir a desmentir, a decir que teníamos buena relación porque me estaba ayudando con lo de Matilda, era mentira, era porque nosotros seguíamos en relación".

Luciana-Salazar-destacada.jpg Luciana Salazar y su hija Matilda

"Él me hizo mentir y yo acepté porque estaba en un momento vulnerable porque iba a ser mamá...", aseguró la rubia. "Así se maneja él, todo lo que él muestra para el afuera, no es la verdad. Te lo digo yo que lo viví con él. Él tenía miedo de que todo su entorno le empiece a cuestionar cosas que él no quería aclarar", afirmó.

La periodista Karina Iavícoli la interrumpió con la pregunta "¿Vos aceptaste todo eso por dinero?", tras lo cual la mamá de Matilda contestó furiosa: "¿Por dinero, Karina? Es una pregunta muy malintencionada. Tenía una hija en el medio, estaba viviendo lo más deseado de mi vida, porque yo no quería casarme, lo saben todos", se defendió.