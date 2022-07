La millonaria boda de Martín Redrado en el Lago di Como, Italia

boda mesa.jpg

Villa Balbiano es un palacete del siglo XVI, ubicado a 40 minutos de Milán y en la orilla occidental del lago Lago di Como, en una zona aristocrática. Está ubicada sobre un lote de dos hectáreas, con pileta y acceso privado al lago y fue utilizada como locación para diferentes películas y series, como House of Gucci. En su edificio principal hay seis suites y tiene capacidad para hospedar a veinticuatro personas, y su alquiler oscila entre los 35 y los 100 mil euros por día.

Villa Balbiano.jpg

El martes 19, con una temperatura de 30 grados, Martín Redrado y Lulu Sanguinetti llegaron a la Villa a bordo de una lancha clásica de madera, ella con un vestido de Óscar de la Renta en color marfil y él con traje azul y camisa blanca. A las 17.30 dieron el “sí, quiero” frente al Lago di Como en una ceremonia que estuvo a cargo de un amigo de la infancia y ex compañero del Colegio San Andrés del economista.

Finalizada la boda llego el momento de la comida y los shows. Sentados en una larguísima mesa, los 120 invitados disfrutaron de un menú de cuatro pasos, de entrada: gallipolini con langostinos flambeados con bourbon y puré de papas y sablé de tomate con vegetales; un primer plato de tagliolini con trufa negra y queso piamontés y las opciones del plato principal eran: pesca mediterránea, piamontese scottona filet y berenjena con tofu. Para el postre, las opciones eran corner de frutas y diferentes muestras de pastelería.

Gracias a una cronista en el Lago di Como, "Socios del espectáculo" reveló detalles del casamiento que durará tres días.

Mientras tanto, Luciana Salazar, ex de Martín Redrado, se encuentra de vacaciones Europa, justamente en estos días de la boda por Roma y Milán, muy cerca de donde se realizó el casamiento, exactamente a 61 kilómetros de distancia, a menos de una hora de auto.

Días antes del casamiento, Luli opinó sobre esta boda en “Socios del espectáculos” (El Trece) y se refirió a los diversos litigios judiciales que tiene con su ex “Yo ya dije que no lo amaba mas así que como me va a doler. Al revés, toda la situación que está pasando es de despecho de él porque hasta febrero estaba cumpliendo con todo. No se cómo sé lo va a explicar a la Justicia”.