Luciana Salazar lanzó una advertencia a Martín Redrado: ¿qué le dijo?

Esto ocurre a pesar de que ella reclama el dinero de la "cuota alimentaria" de la menor porque él -asegura- habría firmado un acuerdo en el cual se comprometía a hacerse cargo de los gastos de la niña hasta su mayoría de edad.

Mientras la modelo espera un fallo favorable de la justicia y se queja por los medios en cuanta ocasión se le presenta, el economista sostuvo que “no hay tal cosa como una cuota alimentaria. No tomen la palabra de cada uno, sino que hay un registro en la justicia en donde está la lista de los deudores alimentarios y no estoy ahí. No hay tal deuda alimentaria”.

"Para mí, es un tema terminado"

"Estoy profundamente enamorado de mi mujer"

"Mi compromiso fue acompañar su deseo mientras fuimos pareja"



"Estoy enamorado de mi mujer"

“Para mí, es un tema terminado. Me casé, estoy enamorado de mi mujer, de Lulú Sanguinetti, es una gran mujer de la que estoy profundamente enamorado ”, continuó Redrado sobre Salazar y, con un gesto de negación con la cabeza ratificó que no es el papá de Matilda.

“Cada uno hace el duelo como corresponde. Mi compromiso fue acompañar su deseo que fue muy claro mientras fuimos pareja. Era un deseo de ella, yo acompañé, pero no soy su pareja desde 2018”, aclaró el economista al ciclo A la tarde, en América TV.

Luciana se enojó

Pero al ver las declaraciones televisivas, Luli se enojó y no dudó en advertir que va a publicar fotos de Redrado compartiendo tiempo con su hija Matilda.

“Las fotos que nunca querías que salgan a la luz ”, amenazó la modelo y subió varias historias con fotos de la nena y Redrado y con mensajes contra su ex.

“Mentir y ocultarla. Sos siniestro con ella. Basta con que este hombre les siga mintiendo a todos. Esta foto es del día que cumplía tres años y le trajo este regalo a Nordelta", contó Salazar.