"Lo tomo como una defensa a su modo. Ella es así. Esa es su forma de transmitir y en el fondo fue como un apoyo en el idioma de ella. Lo que dijo es un elogio, de una manera muy particular, pero, insisto, en el modo de Vernacci", señaló Luli ante los fuertes adjetivos de Vernacci para opinar sobre el nuevo, por ahora, hobby de tirar primicias políticas en las redes sociales en medio de los comicios presidenciales: "Está mostrando una faceta que yo no conocía, una faceta que por lo general en las escorts no existe. Digo ‘las escorts’ porque así creo que empezó".

Cuando Salazar habla de elogio la crítica de la Vernacci, lo dijo por estas palabras de la conductora: "Esta mujer tiene en sus manos a un hombre groso y el tipo sabe que no lo va a cagar. Eso vale más que cualquier concha de oro, más que cualquier otra cosa en la vida".

Pero con Luis Ventura, otra fue la reacción y no disimuló su furia: "Mi hija es mi límite, si la meta a ella en lo que sea yo soy una leona. No voy a hablar ni de Martín Redrado ni de mi maternidad. Me puso mal la situación. Si yo tengo que estar pendiente de todo lo que se dice de mí en los medios, no vivo. Exploto".

El jueves Ventura subió la apuesta de Martín Redrado cuando salió al cruce de sus dichos al afirmar con certeza que el padre de Matilda es el economista y advirtió que "si me llevan a tribunales, yo voy a pedir un examen de ADN". Esta declaración de Ventura alteró los ánimos de la misma Salazar, quien le advirtió al periodistas de espectáculos que "el asunto está a hora en manos de mis abogados".

Ayer Ventura no salió a contestar a Luciana, cuyo ánimo le cambió cuando aparecieron fotos de ella junto a Redrado y la pequeña y bella Matilda, en la casa del barrio privado de lujo donde vive la modelo. En los medios trascendió que primero la pareja no estaría separada, ahora él viajó a Nueva York por compromiso laboral y en compañía de su novia oficial, Lulú Sanguinetti. Cuando el economista se comunicó con Ventura, ella salió al cruce de la versión del padre biológico de Matilda y nada dijo sobre las fotos que se lo ve en la casa de Luciana Salazar días atrás.