Luis Novaresio fue asaltado en su auto en Palermo y describió los hechos

"Detesto hablar en primera persona del singular, pero esto es solo a modo de advertencia: El nivel de arrebato es muy alto. Merece prevención y una reacción las autoridades. Hoy me pasó hace un rato", dijo el periodista rosarino.

Novaresrio contó el robo que sufrió.

Luego agregó: “Se acercó un limpiavidrios y acepté. Le dije que lo hiciera, esperó técnicamente a que la luz del semáforo pase a verde y que tenga que adelantarme, porque si no iba a recibir bocinazos. Cuando quise darle el dinero, me dijo 'bajá la del acompañante'”.

“Ahí apareció otro que, evidentemente, estaba en connivencia con la otra persona, y me dijo que tenía pañuelitos para vender. Me distraje por obvias razones y me arrebató el celular", acotó luego Novaresio.

"No es nada serio ni nada que no sea reparable. Es un engorro, es molesto, pero pasa todo los días. Todo el tiempo sucede. ¿Sabemos cuál es la política de seguridad del Gobierno Nacional en coordinación con el de la Ciudad?", dijo.

"Nada más avisar que los chorros de Avenida Bullrich entre Cerviño y Libertador siguen laburando cómodos en ese corredor liberado. Arrebatos de celular, mochilas, etc. Se disfrazan de limpiavidrios. No bajen nunca las ventanillas si van en auto. Ayer antes de las 20 lo viví en persona", cerró.