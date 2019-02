Luis Ventura contó por qué mostró las fotos del cuerpo de Natcha Jaitt

La acción de Ventura fue muy cuestionada en las redes sociales por sus seguidores y por el colectivo de Actrices Argentinas, por lo que este lunes, él mismo salió a rebatir todos los argumentos en el ciclo Incorrectas (América) donde aseguró que Jaitt “le pidió que lo hiciera”.

“Natacha, en vida, me dijo que estaba amenazada. Ella negó consumir cocaína y en vida me dijo: 'Si a mí me pasa algo, sacá todo para afuera, revoleá todo lo que tengas'. La foto habla. El epígrafe de esa foto fue 'investiguen'”, le dijo a Nora Cárpena que le preguntaba en vivo por qué lo hizo.

“Estaban en las redes sociales ya las fotos. El abogado me llama y me pide que saque la foto. La publiqué porque consideré que no iba a dañar. Cuando ves la foto, es irrisoria respecto a lo que ella había publicado de su vida, su familia y su intimidad. Ella me lo pidió en vida”, justificó Ventura.

Asimismo, el ex Intrusos reveló que la mediática, poco antes de morir, le dijo que “estaba amenazada”.

“Me habló de su ex pareja, de las mafias que la estaban persiguiendo, del poder que la estaba acorralando y de un montón de gente. Vi videos donde un hombre termina baleado de 33 balazos, muerto en la puerta de su casa. Me lo mostró ella. No estaba jugando con nenes de pecho”, concluyó antes de que el debate de Moria se centrara en otro tema.