En una conversación con el letrado Santiago Pedroza emitida este lunes en Los Ángeles de la Mañana, se pudo ver a la madre de la nena, de la que no ha trascendido su identidad por tratarse todavía de una menor de edad de 17 años, contar cómo descubrieron el calvario que había vivido. “Se encontró con Lautaro, que tenía miedo de que ella lo denuncie por lo que había pasado con ella hace varios años porque ella lo había escrachado por Facebook…”, dijo la mujer en la entrevista.

"La abuela de la nena arregló para que se juntaran a hablar con Lautaro, y ahí me di cuenta de que algo pasaba porque la nena volvió a casa con los ojos muy llorosos. Pregunté pero no me quería contar, y estuvimos peleadas una semana hasta que decidió a contarme. Ahí es cuando pensamos mucho cómo hacer para denunciarlo y decidimos grabarlo", agregó la mujer.

“Como no habíamos decidido cuando íbamos a hacerlo, la nena fue ella sola y lo grabó y luego vino con el audio. Ella lo convenció de hablar de nuevo del tema diciéndole que había quedado shockeada y que no había escuchado bien lo que dijo”, explicó.

"La nena me contó que él había abusado de ella durante un tiempo largo pero no me dio detalles pero yo no quise presionarla por lo duro de la situación que había vivido", especifícó, antes de contar que trató de hablar con Mario Teruel, el integrante de Los Nocheros.

"Lo primero que me dijo (Mario) fue que era una pendejada, algo que cualquier chico hace. Ahí yo le dije que me parecía que su hijo era un violador, un pedófilo, y él se enojó y me volvió a decir que no, que era una pendejada, algo que los chicos hacen. Que violar a una nena de nueve o diez años es algo que los chicos hacen", contó la mujer.

“Como sabemos que tenía muchos contactos, le pedí por favor a Mario que no se metiera", concluyó.

Sin embargo, Mario hizo valer su posición y por eso Lautaro, que está preso desde el 22 de mayo, se encuentra en el sector de privilegio de la alcaidía.