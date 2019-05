El audio en el que Lautaro Teruel reconoce que abusó a una menor

"Con lo tuyo, digamos, hace mucho tiempo, como tres, cuatro años, que vengo diciendo 'tengo que pedirle perdón a esa pendeja porque se lo merece'. Fue una pendejada. No puedo sacar cálculos sobre qué edad teníamos los dos. Por eso te quería pedir disculpas", le dijo Teruel a la adolescente, que lo grabó.

"Me encanta que estés ahora así, grandota, que se pueda hablar con vos, boluda, no siempre se puede, no siempre tenés la posibilidad de arreglar las cosas o de intentar arreglarlo. En ese momento no tuvo arreglo, pero ahora sos un poco más grande, podemos charlarlo, juntarnos, me podés tirar un mensaje o lo que sea. Como le dije a tu vieja: 'Para vos y para ella yo estoy para cuando quieran hablar'. Para tu vieja también, ya sé que es mucho más difícil, pero nada, tampoco me gustaría verle la cara a tu vieja y que se entere que soy un hijo de mil puta. Porque soy moquero, soy mujeriego, pero tampoco siento que sea un abusador. Saber que sí lo fui, es un bajón", agregó el sujeto, que actualmente se encuentra en la mira de la Justicia.

La investigación del caso la lleva el Juzgado de Garantías de 7° Nominación y la Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual N° 1, a cargo de Sergio Federico Obeid, quien ya ordenó el cumplimiento de diversas medidas probatorias e imputó al joven los delitos de exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real. Actualmente, el joven permanece detenido con prisión preventiva.