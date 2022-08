Embed Claudia Villafañe y Verónica Ojeda en vivo - Argenzuela" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="">

"Está diciendo cosas que no son verdad", empezó la conversación telefónica Claudia Villafañe, una frase que enfureció a Verónica Ojeda que le retrucó: "Ya empezamos mal Claudia, estás mintiendo. Vos sos la Teresa de Calcuta siempre y nunca hacés nada. Los papeles están acá, lo tienen los cinco abogados".

El primer tema de la pelea televisiva fue por contrato con una marca de vinos, que hasta el momento solo fue firmado por Dalma y Gianinna, dos de los herederos. "Me contactaron y le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. No firmaron ninguno, solo firmaron Dalma y Giannina, pero no cobraron un peso. Ustedes van a viajar", respondió Claudia, pero la mamá de Dieguito Fernando afirmó que "firmaron hace un año atrás".

"No fue hace un año", insistió Claudia Villafañe "pero no importa cuando se firmó, yo te conté lo de los vinos. La gente me llama a mí para los negocios y se lo paso a los abogados" y volvió a aclarar que "nadie cobró un peso", a lo que Ojeda le respondió que ahora tienen que viajar con Jana y Diego Jr. a Europa "porque no les queda otra alternativa".

Herederos de Diego Maradona.jpeg Otras épocas, donde Verónica Ojeda y Claudia Villafañe estaban unidas en el reclamo

Boca y Barcelona en Arabia Saudita, el partido de la polémica

El amistoso entre Boca y Barcelona jugado el año pasado en Arabia Saudita fue el siguiente tema de discusión entre las exparejas de Diego Armando Maradona ya que Verónica Ojeda y su pareja -el abogado Mauro Baudry- aseguran que la mamá de Dalma y Gianinna cobró u$s80 mil por el mismo.

"Eso es mentira, cobré cero pesos", se defendió Claudia Villafañe, y aseguró: "Quiero que lo demuestren haber dónde está eso. Capaz está en una cuenta que yo no sé. Lo juro por mis nietos", a lo que Verónica le respondió con una ironía: "Menos mal que no jura por Dieguito".

Para terminar, Jorge Rial le preguntó a la exesposa del "Diez" en qué quedó la causa sobre las camisetas de Diego Maradona y respondió que "está cerrada" a lo que Ojeda le acotó: "Baglietto -por el administrador de la herencia- no me dijo nada", y pidió disculpas por retirarse, pero debía ir a buscar a Diego Fernando al colegio.