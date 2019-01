Maradona: "Lo mío con Verónica puede esperar, pero Dieguito no"

Según lo que contó el Diez, estos días de contacto diario con su hijo le sirvió mucho a Dieguito para avanzar en la terapia que está haciendo por su retraso madurativo. "En los primero días no me daba ni bola, me metía cada enganche, y ahora llega y me pega unos abrazos tremendos. Porque tiene la contextura de los Maradona, nada que ver con Ojeda, ahí no lo puedo negar. Es una mole de dulce al que le tenemos que dar más cariño, más amor, tenemos que estar más con él. Llevarlo a los mejores doctores del mundo, aunque yo no pueda entrar a Estados Unidos pero sí puede estar la madre", dijo.

Diego Maradona y Veronica Ojeda

Diego contó que el miércoles estará viajando a México y que cuando Dieguito quiera ver a su padre, podrá viajar con ella. "Viajo con mi hermana y la hija de mi hermano para que me armen la casa en México. Verónica tiene que quedarse acá a cuidar a Dieguito, pero eso no quiere decir que dentro de un mes y medio la terapeuta le diga quiere ver al padre y viaje", dijo.

Pero no solo habló de su relación con Verónica, sino que además remarcó que ya no tiene ningún vínculo con Rocío y volvió a hablar de una posible guerra judicial. "Rocío está fuera de mi vida totalmente. Rocío me hizo de todo. La casa me la quedó yo, lo lamento si vive la familia. Si vos no sabes mantener a raya a tu hija, darle un escarmiento, jodete. El amor con Rocío está muerto y lo que está muerto no sobrevive. No me despierta nada hoy, pero no es de ahora, en Dubai y en México no dormía con Rocío. Rocío es locatelli, no está bien de la cabeza y ahora lo voy a llamar a Morla y activo todas las causas con Rocío, ahora me va a conocer", disparó el Diez.

Diego aseguró que Rocío le hizo muchas cosas y que hoy no siente absolutamente nada por ella. "Me hizo muchas cosas, me trató de golpeador. Yo no soy un golpeador y a Rocío era para arrancarle la cabeza", aseguró.