Marcela Tauro afuera de Intrusos: "Mi cuerpo quiere a Rial lejos"

La mediación de Marcelo Polino no prosperó. Y ayer Angel De Brito, conductor de Los Angeles de la Mañana (El Trece), enemigo de Rial y amigo de Tauro, confirmó que el diálogo entre los dos está cortado: "Jorge Rial eliminó a Marcela Tauro del chat de Intrusos, no tienen diálogo. Ni él quiere que vuelva, ni ella quiere volver".

De Brito agrega que "el canal (América) le habría propuesto a Tauro pasar a la mañana, al programa de Guillermo Andino (Informados de Todo), pero ella tiene radio en ese horario". Desde hace tres años Tauro acompaña a Santiago Del Moro en la FM 100.

El arreglo por ahora no es posible de ninguno de los dos lados. Rial cortó toda conexión y ella, en palabras de De Brito, señaló: "Mi cuerpo lo quiere lejos". Y por enésima vez, De Brito sostuvo que "Marcela Tauro no viene a LAM. No hay ni habrá oferta por este año". En un año de achiques, De Brito tuvo que sacrificar a dos sus panelistas: Lourdes Sánchez y de Majo Martino. Sin embargo, si hubo presupuesto para incorporar a LAM un cronista invitado, Ronen Suarc, quien semanas atrás se desempeñó en el mismo papel pero en Intrusos.

Así las cosas, Rial se queda sin sus históricos, rodeado de gente joven (salvo Pallares). Luis Ventura, el año pasado en Radio OnceDiez dijo al cumplirse cinco años de su desvinculación: "Nunca hubo un mensaje claro, nunca supe bien por qué me fui. Fue un estallido, un vuelto que me cobraron, algún que otro pone-fichas que se quería apoderar del poder que manejaba (Jorge) Rial en Intrusos".