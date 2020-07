Y desde su programa de Kzo, Las Rubias, aseguró: "Mamá está bien. Está aburrida. Y siente, como todas las personas grandes, que se le está yendo la vida". La madre de Juana Viale, quien actualmente se encuentra reemplazando a Mirtha en sus dos programas de El Trece, hizo referencia a un comentario que le había hecho días atrás Nora Cárpena. Y explicó que los adultos mayores, "cada día que no pueden hacer sus cosas o que no pueden salir a ningún lugar, sienten que se les va la vida". Claro que para llevar tranquilidad a los miles de seguidores que tiene Mirtha, su hija contó que más allá del contexto, más allá de que para ella fue un dolor muy grande no poder estar con su hermana en el último momento de vida, ella entiende como son las cosas y se está cuidando.

"Es doblemente difícil su cuarentena, porque en el medio perdió a su hermana gemela. Y para ella eso fue muy terrible. Porque no tiene capacidad de distraerse", explicó Tinayre. Y después, en tono jocoso, reveló que su madre sabía todo lo que pasaba en la radio y en la televisión. "Yo a veces le digo: ‘Mamá, hoy es viernes. ¿Qué tenemos para ver?’ Y ella empieza: ‘A tal hora tal cosa, a tal hora tal otra’. Pero es bravo", relató Marcela.

Estas declaraciones de Marcela llegan después de que hace 15 días la propia Mirtha salió al aire en su programa y habló con su nieta. "Hace tanto que no nos vemos, Juani, desde febrero. Yo estoy encerrada. Estoy reponiéndome. Lo de tu tía Goldy fue un golpe muy fuerte, me estoy reponiendo de a poco, es difícil salir de esos momentos tan dramáticos. Son momentos terribles que hay que vivirlos para saber el sufrimiento. Me estoy esforzando para salir y estar bien", había dicho la diva. Los días pasan y cada vez se hace más difícil poder seguir soportando el aislamiento.

