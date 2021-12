Marcelo Polino tiene coronavirus y está "con síntomas"

En una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el chimentero informó que está cumpliendo el protocolo de aislamiento "con algunos síntomas" pero con su "esquema de vacunación completo". También pidió a sus seguidores que se cuiden porque "está bravo".

“Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy con algunos síntomas, aislado y con mis esquemas de vacunación completos. Gracias por estar siempre. Cuídense, está bravo”, fue el mensaje que escribió Polino.

descarga (50).jpg

Tras el anuncio del periodista, ahora la atención está puesta en sus colegas de Flor de Equipo, de Telefe, y Polino Auténtico, de Radio Mitre, quienes estuvieron en contacto estrecho con él y podrían haberse contagiado. Se esperará para saber si deben aislarse, aunque, al menos, la señal de las tres pelotas no notificó ningún caso.

Cabe destacar que en el mundo de la farándula se conoció el miércoles pasado que Jorge Rial también tiene coronavirus: "Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones", contó el exconductor de Intrusos.

Además, también se dio a conocer que Iván de Pineda, quien lleva adelante el programa "Pasapalabra" contrajo la enfermedad la semana pasada.