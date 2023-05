Marcelo Tinelli anunció cuando empieza el Bailando por un Sueño

Marcelo comentó que ya tiene definido el estudio desde donde saldrá al aire el ciclo, algo que se concretará “a partir de julio”, según dijo sin querer ser preciso con la fecha.

“Me motivaba volver con el Bailando que es uno de los formatos más importantes de la televisión. Estuvo opacado en el último año, que lo hicimos en pandemia, con barbijos, sin tribuna... Era muy raro, muy extraño hacerlo así”, aseguró.

“Este fin de semana me enganché con la serie de Fito Páez (El amor después del amor, emitida por Netflix) y me hizo acordar a mi adolescencia, a los shows de Sui Generis... Pero eso me hizo ponerme a ver programas viejos de Ritmo de la Noche y pensaba: ‘Qué grosa que era esa tribuna de mil personas, le daba un marco como de estadio de fútbol’. Y en el estudio en el que vamos a estar quiero eso, que haya calor popular, que vengan los fans club y todo. Está bueno hasta para los participantes”, apunto.

Por otra parte, confirmó que ya tiene cerrado el jurado para el certamen, el cual estará integrado por Carolina Pampita Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito.

Marcelo Tinelli habló con Moskita Muerta en una nota para la Once Diez. Marcelo Tinelli ultima detalles del Bailando por un Sueño que saldrá al aire por América TV.

“Es el jurado más efectivo que tuvimos, el jurado que sale de memoria y que entiende perfectamente lo que es el juego de un reality. Esto es un show, no va a ganar el eximio bailarín, porque sino tendríamos que hacer el casting en la escuela del Teatro Colón. Ellos lo entienden como nadie, lo entendieron durante años”, dijo.

Mientras que prefirió jugar al misterio con los participantes que saltarán a la pista, donde se descuenta que habrá históricos y algunas sorpresas. “Los vamos a confirmar desde mañana porque tienen que empezar a ensayar. Todos los que dieron en las redes, nos interesan y tuvimos charlas, pero no los tenemos cerrados. Vamos a tener un gran elenco, con 16 o 18 parejas. Y vamos a hacer, mínimo, 100 programas. También vamos a tener una alfombra roja y se van a hacer cosas diferentes”, prometió.

En una entrevista con Gente, Marcelo Tinelli expresó: “Siempre trabajé en lo que supuestamente son los canales líderes, y estar en uno que viene en crecimiento, cargado de gente capaz, me entusiasma y llena de adrenalina. Agarrar un equipo así es un lindo desafío, y yo amo los desafíos. Por otro lado, soy u apasionado de los medios de comunicación, no sé hacer otra cosa”.

Por otro lado, indicó: “Lo que estoy empezando a ver, aunque inicie formalmente el 1°de mayo, es cómo se hace desde el primer programa, el de Antonio Laje, hasta el último, el de Fer Dente o el que cierre la transmisión. He aprendido cómo se hacen programas en otros canales, pero no es lo mismo una pasta en un restaurante que en otro, por más que lleve la misma salsa”.

Además, comparando la televisión con los nuevos canales de comunicación, expresó: “A veces escucho “la televisión no tiene fuerza”. "Tiene muchísima fuerza. Es el gran generador de contenido. De ella salen las noticias que después son replicadas. Para mí la tele es el medio por excelencia. Pero, claro, tenés además, ocho, nueve, diez ventanas", cerró.