María Becerra, la nena de Argentina que deslumbra a España

"La Nena de Argentina" se encuentra en estos momentos en la Madre Patria para actuar en "Los 40 Music Awards", los premios que organiza anualmente la emisora de radio "Los 40 Principales" y que se realizarán el viernes, 3 de noviembre, en el WiZink Center de Madrid.

La intérprete está nominada en cuatro categorías, entre ellas a Mejor Artista o Productor Urbano.

María Becerra le llevó al conductor los típicos alfajores argentinos y le explicó de qué se trataba: "Son una galletita con cobertura de chocolate y relleno".

Pablo Motos probó un alfajor y, después de saborearlo, aseguró que estaban "riquísimos", pero recordó que no opina del mate.

La infusión rioplatense es del agrado del conductor porque le resulta "muy amarga" y por eso, pidió disculpas. "Qué no se enfade argentina", dijo.

Durante la entrevista, el conductor de "El Hormiguero" resaltó que María Becerra será la primera argentina en llenar el estadio de River Plate de la Ciudad de Buenos Aires, con un aforo -para recitales- de casi 85.000 personas, el más grande de Argentina.

"Fue tremendo, se saturó la página de venta de entradas. La gente con el ordenador y varios teléfonos para comprarlas... fue una locura total", enfatizó.

Después de charlar sobre los últimos trabajos -como "Piscina", su nueva canción junto a Checho Corleone- y próximos proyectos de la cantante, Pablo Motos le preguntó a María Becerra por la forma en la que le pidió compromiso a su novio, el rapero J Rei durante sus recientes vacaciones en Grecia.

Becerra contó que su intención fue pedírselo en un amanecer en la playa, pero su novio se quedó dormido y no quiso despertarse, por eso, cambió los planes y cuando se hizo de noche - y con J Rei despierto y de buen humor-, le dio el anillo y le hizo la proposición.

La cantante -también- le había escrito una romántica carta para su prometido pero, con toda la excitación del momento, no se animó a leérsela. "Me temblaban las piernas. Nunca estuve tan nerviosa en mi vida", confesó.

El ritual para sacarse la mala energía

Pablo Motos, el creador de "El Hormiguero" quiso saber sobre los rituales o manías de María Becerra antes de salir a escena, las cosas que hace para para calmar los nervios, sobre todo, ante un desafío tan gran de como el estadio de River Plate.

"Entreno y estiro antes del show, me gusta estar solita, vocalizo tranquila, me nebulizo, caliento el cuerpo, tengo todo mi ritual de preparación", contó la cantante y agregó: "En el River seguramente voy a estar muriéndome por dentro porque yo sé que va a ser algo muy grande para mí, pero no me suelo poner nerviosa, suelo estar muy tranquila".

Pero, hubo un tema en la que el conductor se interesó especialmente fue el ritual que la artista hace para sacarse "la mala energía", lavarse las manos con sal.

"Lo sigo a veces, no antes de salir a los shows, sino después de algún día en el que estuve en contacto con muchas personas, en el que ha habido mucha energía dando vueltas... Hay mucha gente que te abraza, que llora en tu hombro, que me dice cosas muy fuertes y yo acabo con los ojos rojos, con mucho dolor de cabeza...", contó la intérprete.

María Becerra comentó que seguía este ritual por recomendación de su amiga Nikki. "Ella sabe de energías, es astróloga, me tiró ese consejo y desde entonces lo hago", aseguró.

Nikki, quien la acompañó al exitoso programa de Antena 3, dio su explicación sobre este ritual. "Lo consulté a varias brujas y lo pruebo. Yo me baño y me tiro sal después y funciona, te limpia" e invitó a Pablo Motos a probar el ritual.

"Tengo tarea, entre el nebulizador, acabarme los alfajores y luego bañarme en sal...", respondió el conductor a lo que María le aseguró: "Vas a ser un Pablo nuevo".

