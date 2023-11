Robbie Williams confesó que está "hecho polvo" por su agitada vida

“Estoy hecho polvo por lo que me hice en los ‘90 y parte de los 2000″, confesó el talentoso músico británico.

El ex miembro de Take That, revela que sufre de síntomas de “manopausia” (sic), la versión masculina de la menopausia, cuyo nombre correcto es andropausia.

Contó que normalmente se siente “atraído magnéticamente a las 4 am”, y no puede conciliar el sueño hasta las 6 am, explicando que esto afecta negativamente su vida marital, ya que su esposa, la actriz Ayda Field, usualmente no puede interactuar con él hasta la 1 pm.

“El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural. Tengo la manopausia. Mi hija dice: ‘Papá es un flojo’. No me gusta el término ‘flojo’ porque así me describían cuando era más joven. La realidad es que estoy hecho polvo por lo que me hice en los noventa y parte de los 2000″, dijo el músico a The Sun.

El músico confesó que se enredó con más de 100 mujeres, una cifra que considera “probablemente más que el tipo promedio, pero menos de lo que cabría esperar”.

Robbie agregó además que vivió toda clase de trastornos alimenticios, desde la vigorexia hasta la anorexia.

Además de discutir su salud y su vida personal, Williams también comentó sobre su próximo documental titulado Robbie Williams que será transmitido por Netflix. El cantante describió el proceso de revisar las imágenes como si estuviera viendo un “traumático accidente de auto en cámara lenta... surrealista”. Se incluyen imágenes nunca antes vistas de él bebiendo y consumiendo drogas durante sus días en Take That, las cuales son narradas de forma franca y sincera.

“Creo que la imagen que tiene la gente de la cirugía plástica o de operarse se basa en malos ejemplos. No se dan cuenta de que la mayoría de la gente del mundo del espectáculo se la ha hecho, pero no lo sabrías: el 90% es bastante decente”, declara Robbie.

Y contó: “Sé que tengo una gran vida y me siento afortunado de tener a mi familia. Ahora mismo me describiría como un ermitaño muy feliz... Soy un agorafóbico Coca-Cola-lite. Y eso me funciona”.

La cartelera internacional del mes con Taylor Swift, Waters, The Cure, Blur, Beck y los Peppers

La numerosa cantidad de conciertos de relevancia para un solo mes se iniciará el próximo jueves 9, cuando la estrella estadounidense Swift arribe al estadio de River con su exitosa gira mundial "Eras Tour" que prevé otras dos noches: las del viernes 10 y sábado 11.

Recientemente, la agencia Bloomberg reportó que con el impulso de su gira, Swift alcanzó los 1.100 millones de patrimonio y los 53 conciertos que la cantante realizó en Estados Unidos este año inyectaron 4.300 millones de dólares al producto bruto interno del país que llevó a la artista a recibir una mención en el Libro Beige de junio del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia por estimular el crecimiento de la economía de la ciudad.

La llegada de la artista, de 33 años, que tiene casi dos décadas de carrera, generó más de un millón y medio de fans en la fila virtual para comprar entradas y disfrutar de su primera visita a Argentina, que también rompe las taquillas en los cines con "Taylor Swift: The Eras Tour", el filme documental que retrata la actual gira que recaudó 203 millones de dólares desde su estreno hace dos semanas, dejando atrás a producciones de relevancia como "Los asesinos de la luna", la nueva película de Martin Scorsese con Robert De Niro y Leonardo Di Caprio.

En el marco de su gira despedida "This Is Not A Drill", Waters estará el 21 y 22 en River, estadio que en marzo de 2012 llenó nueve veces en una demostración de su intensa relación con el público local, que incluyó ser declarado Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires en 2018 por su compromiso con la causa por la identificación de los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas.

Para este tour, el músico está acompañado por Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con el saxo.

Al frente de ese elenco, el músico propone en "This Is Not a Drill" un espectáculo audiovisual conceptual con unas 20 canciones de Pink Floyd de los álbumes "The Wall", "Dark Side of the Moon", "Animals" y "Wish You Were Here", en una retrospectiva que alcanza a su presente con repertorio del más reciente "The Bar" (2022).

El jueves 23, en tanto, la banda Pulp regresará al país a 11 años de su primera y antológica visita, para recrear su leyenda en torno al pop británico pese a haber padecido en marzo pasado la muerte de su bajista original Steve Mackay, y actuar en el Movistar Arena del barrio de Villa Crespo.

Una noche después, Red Hot Chili Peppers arribará al Monumental con su formación clásica en el marco de una gira mundial para celebrar sus 40 años de trayectoria, en el primero de dos recitales que completará su oferta el domingo 26.

En medio de esas actuaciones se colará la segunda edición del Primavera Soud, esta vez en el Parque Sarmiento, que el sábado 25 alojará el regreso tras diez años de The Cure para su tercera visita al país