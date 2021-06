María Becerra reveló que sufrió un episodio de abuso sexual

"Fue complicada mi preadolecencia. La pase muy mal en el colegio con mucho bullying y situaciones muy feas. El 2012 fue el peor año de mi vida”, comenzó relatando María Becerra al pasar al “punto de encuentro”.

"Entre a un colegio, a mi me gustaba la carpintería. Mi hermano fue a un colegio técnico, se recibió de técnico electrónico y él era un personaje y arreglaba todo. Me gustaba mucho la idea de ser productiva en eso. Hacerme mi casa de muñecos. Entonces le dije a mis viejos que quería ir a un colegio técnico. Mis papás no querían. Pero les hinche tanto que me anotaron. Y ¡maldito el día en que me anotaron!", anticipó la estrella del momento.

“La pasé muy mal. Éramos dos mujeres entre 400 varones. Antes era típico que vayas caminando y los compañeros te tocaran el culo. Te manosearan en el boliche, en el colegio. Era así. Eran todos en plena edad… Eran re pajeros. Yo estaba todos los días en la oficina, quejándome. Y ¡me mandaban a mi con la psicopedagoga! La mismas preceptoras me decía: ‘¿No pensaste en no usar jean?’ Me decían que trajera ropa holgada. Y ahí fue que nació mi obsesión por usar ropa holgada. Hoy en día no me pongo un vestido ni de caño. No me pongo short. No me pongo polleras”, reveló María Becerra.

A lo que los invitados resaltaron que no fue hace tanto tiempo y Flavio Mendoza acotó: "Sigue habiendo personas que piensan de esa forma, de la violó porque tenía pollera corta. Es una cosa tan arcaica que seguimos teniendo".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

“Me pegaban feo, me tenían de punto. ‘Aprovechamos y te manoseamos’. Estuve un año. No le decía nada a mi mamá porque me hacían creer que era yo la culpable. He llegado a mi casa moretoneada, cortajeado el labio porque me pegaban feo y mi mamá me preguntaba y yo siempre le metía excusas, nunca le dije”, expresó la cantante urbana conmovida.

Hasta que hubo una situación límite que la hizo hablar de una vez por todas: “Una vez cinco compañeros que eran los que me pegaban siempre me llevaron al baño, me agarraron de las manos y las piernas y me empezaron a sacar la ropa. Quisieron abusar de mí. Paso una preceptora, yo estaba gritando y la nada misma. Me salvó que tocaron el timbre [para volver del recreo]. Recuerdo que llegue llorando a mi casa, le conté a mi mamá y al otro día hizo el quilombo de su vida”.

Por último, la cantante sorprendió cuando contó que uno de sus acosadores la volvió a contactar por redes cuando se hizo famosa. “Uno de ellos, el más malo me hablo por Facebook cuando empecé a hacerme conocida. Yo no lo podía creer”, remató quién no dudó en bloquearlo al instante.

El paso de la cantante urbana por PH la hizo tendencia en Twitter con el hashtag #MariaBecerraEnPH, en dónde recibió mucho apoyo por su relato.