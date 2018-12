María Carámbula: "Si hay un destino, se lo puede torcer"

¿Cómo fue el camino que la trajo hasta acá?

-Recto, bastante fluido y siempre hacia adelante.

¿Puso piloto automático y se dejó llevar?

-No, porque no hay manera de hacer este viaje si uno no lo conduce.

¿Fue a velocidad crucero?

-Regulé según el momento.

¿Le gustó el paisaje?

-No siempre.

¿Se quedó estacionada en algún tramo?

-Varias veces, pero por poco rato.

¿En las partes que le gustaban?

-No, en las que no me agradaban.

¿Para qué?

-Para intentar resolver el tema y, en ocasiones, me quedaba frenada sin darme cuenta, y eso no estuvo bueno.

Si se equivoca en su decisión, ¿da marcha atrás o sigue?

-Retrocedo de inmediato para pensar mejor y tomar bien la decisión.

Antes de decidir, ¿consulta?

-Depende cómo me sienta.

¿Qué peso le asigna a las opiniones de sus seres queridos?

-Yo tomé decisiones sin que ninguno de mis seres queridos lo sepa. Por ejemplo, de golpe, les dije: “Me separé” y nadie entendía nada. Ese tipo de cosas las resuelvo sola porque sé que los que me rodean empiezan a opinar desde el amor. Para tomar una decisión no necesito de la opinión de otros, porque la mezcla de energías obstaculiza mi decisión, aunque no la cambia. Tengo 25 años de psicoanálisis encima y cuento con herramientas como para auto ayudarme.

¿Cómo se encuentra en el orden psíquico?

-Bastante bien, pero me preparé para lograrlo. Yo quería ser una adulta feliz, dentro de lo posible porque, a veces, la realidad te da unos cachetazos terribles que, aunque no sean para vos, vivís en carne propia situaciones muy densas.

¿Cómo se describiría?

-Como una mujer muy sensible, intensa, reflexiva y perfeccionista.

Con los años, ¿se volvió más o menos tolerante?

-Estoy más tolerante porque todo me resbala un poco más, pero no en un sentido frívolo, sino porque como me siento más libre.

¿Qué le dice la voz de la experiencia?

-“Dale para adelante que está todo bien y que se va a poner mejor”.

¿Profesa alguna religión?

-Mi religión es dar y recibir alegría.

A las personas tóxicas, ¿las enfrenta?

-No, las eludo. Enfrentarlas sería una batalla perdida. Discutir con un loco, con un tóxico o con un psicópata no tiene sentido.

¿Por qué cuestión querría dejar de hacerse problema?

-Por lo económico. Me gustaría no preocuparme más por la plata. Si bien, por épocas lo puedo hacer, quisiera que el dinero no sea un tema para mí. Me encantaría dejar de hacerme problema por las cosas injustas que suceden a mí alrededor, pero como no tengo agua en las venas, las vivo en carne propia.

¿Quedan paraísos terrenales?

-Sí. Son lugares de ensueño que querría conocer. Mi paraíso es Playa Verde, Uruguay. Cuando estoy ahí tengo un contacto con la naturaleza que me hace sentir plena.

¿Qué representa para usted un infierno terrestre?

-La Argentina, hoy. Vivir aquí es muy difícil. Si bien soy uruguaya, me considero argentina porque vivo acá desde los seis años. A veces, siento que acá la vida no vale nada. Sobre todo cuando pienso en casos como el de Lucía Pérez, la chica que violaron y empalaron, cuyos asesinos fueron absueltos. Cuando la gente se caga en su prójimo te sentís en el infierno.

¿Usted cree que sus hijos darían su vida por usted?

-Creo que sí, pero nunca lo pensé. Yo sí daría mi vida por ellos porque mi amor de madre es incondicional.

¿Es de pedir permiso o de arremeter?

-Arremeto, pero con educación.

Cuando le dan una orden con la que no está de acuerdo, ¿qué actitud toma?

-La discuto. No me gusta confrontar ni discutir, pero si algo me resulta injusto, lo enfrento.

¿Todo está escrito?

-No. Todo está por hacerse. Tal vez, exista un destino, pero creo que se lo puede torcer un poco