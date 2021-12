“Voy a llamar a un amigo para que me asesore. ¿Quién me paga las cuentas? Nadie. Tengo que vivir", confesó María Eugenia Ritó en declaraciones radiales recientes. Cabe mencionar que only fans se paga en dólares, hecho que seguramente la ayudará económicamente.

Eso no es todo, ya que también dio a conocer que en los últimos días le llegó una interesante propuesta para la temporada de verano, aunque lejos de los teatros donde supo brillar. El ofrecimiento tiene que ver con el mundo televisivo pero, al parecer, la oferta no es lo suficientemente sustanciosa como para evitar tener que recurrir a las fotos en un sitio para adultos.

En ese sentido, el periodista Ángel de Brito le preguntó si se quería sumar a Los Ángeles de la Mañana en reemplazo de Yanina Latorre cuando ella se fuera de vacaciones junto a su familia en el próximo verano. Por el momento no dio una respuesta concreta, aunque sí se refirió a su estado físico: “Me siento insegura, quiero estar más flaca”. Una declaración que hace pensar sobre la antigüedad de las fotos que pretende poner en exhibición.