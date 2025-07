La razón por la que Santi Maratea está convencido de que logrará ser futbolista profesional

“Quiero ser el primer jugador de fútbol del mundo que tenga socios propios. No de un club, sino de una persona. Mi nombre, mi historia, mis sueños, con escudo, con bandera, con camiseta y, sobre todo y lo más importante, con ustedes", propuso Santiago, jugador de la reserva de Colegiales, club al que se incorporó a principios de año, en un mensaje dirigido directamente a la gente.

"Hay un montón de gente que me tira para abajo y me dice que a lo que estoy apuntando no tiene sentido, que nunca voy a jugar en Primera, pero yo sigo adelante, porque me hace muy feliz, porque creo en mí y porque también me motiva mucho entender que, del otro lado, hay gente que cree en mí", se sinceró Maratea, sobre su deseo de seguir adelante con su pasión deportiva, a pesar de los impedimentos que se le presentan.

"Quiero hacerme una cuenta en Instagram, Kick y Twitch donde se rinda cuenta de todo lo que estoy haciendo. Me la paso entrenando, comiendo y quiero mostrarle a mis socios cómo entreno, si mejor o no, si me frustro, qué me dice la nutricionista del plan alimenticio, si lo puedo cumplir o no y el camino recorrido que no muestro”, compartió el influencer, quien supo hacerse conocido por sus colectas solidarias, semanas atrás.

Maratea con la "idea fija"

"Les quiero contar a todos los que están interesados en mi carrera como futbolista que, de lunes a sábado, esta semana inclusive el domingo, me levanto entre las 6 y las 7 de la mañana para ir a entrenar al club. Y este es el tercer partido consecutivo donde no me citan. Ni mañana contra Quilmes...", expuso Santi, a través de sus redes sociales.

maratea futbolista 2.jpg Santi y su pasión por el fútbol.

"Ni el jueves pasado contra Almagro, ni la fecha anterior contra Tristán Suárez. ¿y saben por qué les comparto esto? Porque yo sé que algún día se me va a dar... Y cuando eso pase, algunos van a decir que tuve suerte o que no lo merezco. pero yo sé lo que estoy construyendo mientras espero. Y cuando llegue ese día no voy a gritarlo. Voy a mirar para atrás, sonreír y volver a entrenar, al día siguiente", anticipó Maratea, desde su cuenta de Instagram.

Santi Maratea, nota.jpg Maratea y su sueño de convertirse en jugador de primera división.