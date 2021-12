María Leal repasó su historial amoroso y su romance con una famosa cantante

"Yo me casé muy chica pero con me casé con mi Príncipe Azul, auténtico Príncipe Azul", arrancó contando en referencia al productor Martín Rodríguez Mentasti con quien se casó a los 23 años y tuvo a sus dos hijos Lucas Rodríguez Martínez, Juan Rodríguez Martínez.

"Un señor de 1.88 metros, con piel siempre quemada por el sol, ojos azules... Un día el me preguntó porqué lo amaba y yo le dije: 'Porque sos un caballero en la mesa, un animal en el lecho y porque sos Mentasti y yo soy actriz y tenés mucha plata'. Y él me dijo: 'Con vos me caso'", recordó y a los cinco meses de conocerse se casaron.

"Salí de la reunión a la que me había llamado (Mentasti) para hacer tres películas y yo le dije a mi representante (Carlos Pacheco): 'No puedo hablar de eso, yo acabo de conocer al padre de mis hijos", afirmó ante la mirada atenta de Moria.

Su relato, con lágrimas en los ojos, continuó: "A los cinco años el Príncipe se enfermó y a los ocho se murió, y sentí que 'no habrá ninguno igual, no habrá ninguno', aunque hubo otros pero no ese amor".

"Yo creo que lo que me pasó a mí era o resignar mi sexualidad o que de golpe enamorarme de una mujer y de golpe me enamoré de una chica y estuve en una historia, y a partir de eso descubrí esa otra parte mía", dijo la actriz de 74 años, que además remarcó que su historia no era sencilla porque se dio a fines de los años 70 y ella era madre de dos chiquitos.

Sin mencionarla, se limitó a decir que "la chica canta" y "yo iba a hacer una película con ella y Alejandro Doria me llevó a escucharla cantar a Satchmo, un sótano", dos meses después de haber enviudado y ella estaba destruida anímicamente.

"Cuando empezó a cantar me empezó a molestar el cuerpo, me sentía rara, no sabía lo que me pasaba", tras lo cual fueron los tres a su casa a charlar y así siguieron hasta la mañana siguiente.

Tiempo después, Lean "tenía que ir a ver a una amiga que había estado desaparecida, y estaba en Ezeiza. Entonces, la llamé a esta chica y le dije: 'Tengo que hacer algo muy difícil porque tengo que ir a ver a una amiga en Ezeiza, me gustaría gratificarme un poco y verte a vos después'. Bueno, nos encontramos, nos abrazamos y dije '¿qué me está pasando?'", reveló.

Embed

"A esta chica, ¿por qué no la nombrás?", le preguntó Moria. "No nos nombramos. Ella tampoco me nombra", respondió la actriz. "¿Quedaron enojadas?", repreguntó Moria. "No, para nada. ¡Nos queremos muchísimo! Y hoy estamos compartiendo escenario... que loco, ¿no?", cerró en alusión a "Brujas", la obra de teatro que tanto Casan como Leal encabezan en la calle Corrientes junto a Sandra Mihanovich y Thelma Biral y Nora Cárpena.

Maria-Leal-02.jpg María Leal y Sandra Mihanovich se conocieron para filmar "Los miedos" (1980), a instancias del director Alejandro Doria. Archivo.

En otro pasaje, la entrevistada recordó que "(Héctor Ricardo) García se agarró a trompadas cuando decían que yo estaba con una muchacha", añadió en relación a quien en vida fue el dueño del diario Crónica. Y era cierto.