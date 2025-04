Mariana Brey inexplicable: "Las Islas Malvinas no son nuestras"

El intercambio se generó en el marco de una discusión sobre la postura del actual gobierno nacional respecto al reclamo histórico sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Diego Brancatelli, conocido por su postura crítica hacia el oficialismo, fue el primero en alzar la voz con una firme declaración: “Como argentino, lo peor me parece lo que dijo y piensa sobre las Malvinas. Me parece ignorante, tratar de malvinenses a los ocupas que están ahí. Y las reivindicaciones sobre la soberanía”, expresó visiblemente indignado, en referencia a recientes declaraciones que relativizaron el reclamo argentino.

Embed

La panelista intentó argumentar su posición con respecto a la islas. “Los argentinos perdimos las islas hace muchísimos años. Lamentablemente las islas no son nuestras, aunque nos duela. Las sentimos nuestras desde el corazón”, expresó.

Además, agregó: “Los que viven en las islas no son argentinos, ellos le sacan réditos ”

Ante las declaraciones de Brey, Brancatelli fue categórico con sus dichos. “No me quiero pelear, no quiero insultar. Yo no puedo permitir esa burrada. Son nuestras Mariana, no lo repitas más”, expresó.

La panelista intentó defender su postura y le dijo al conductor. “Podes insultarme, el único que va queda mal sos vos. No hace falta que avales lo que yo digo, es mi pensamiento. Yo tampoco avalo la cantidad de barbaridades que decís vos”, dijo.

La tensión creció cuando el conductor Horacio Embón intervino con una reflexión cargada de emoción y memoria histórica: “No podemos hablar de eso, de ninguna manera. Es una trompada en el pecho sentir que nos robaron las islas, saben que en el despacho del presidente hay una foto de Margaret Thatcher, la asesina, que entre otras cosas, bombardeó el Crucero General Belgrano”.