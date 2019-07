Mariana Diarco llevará a la Justicia a Yanina Screpanti y al Pocho Lavezzi

"Yanina Screpante admitió en dos oportunidades que se me había acusado falsamente por extorsión, dijo que lo habían hecho solamente para cerrarme el pico", sostuvo la modelo. "Como eso es grave, te paso a contar que estás denunciada vos, Lavezzi y su abogado por falsa denuncia, que no es joda, es muy grave", explicó. Y cerró: "Nos estamos viendo prontito en Tribunales porque vas a tener que ir a declarar".

La pelea entre ellas surgió hace unos años cuando Screpante estaba en pareja con el Pocho Lavezzi y Diarco, quien estaba con el cantante El Dipy, denunció en los medios que el futbolista la estaba acosando con mensajes en internet, que la llamaba a cualquier hora e incluso que le enviaba fotos desnudo. Y en medio de esa pelea, la que se sumó fue Yanina Latorre a quien también está evaluando Diarco de tomar alguna acción judicial.

Es que la modelo estuvo invitada a LAMy Yanina le cuestionó mucho su denuncia, dijo que hacía todo eso para estar en el Bailando y que poco le creía. "Fuiste cornuda pública por algo que vos no hiciste. Y te pusiste una bandera de la mujer y empezaste a agitar, pero la verdad no me representas en nada. Puedo estar de acuerdo con vos en un montón de otras cosas que decís, pero la verdad como mujer no me representás", le dijo en un video que subió a las redes Diarco. Pero no se quedó solo en eso, sino que siguió buscando la respuesta de Yanina.

"La verdad, perdonar un cuerno para después tenerlo de los huevos como lo tenés vos a tu marido, no me parece. Estás por conveniencia y vos misma lo dijiste. Si querés hacete la remera del Colectivo de Botineras Cornudas, que ahí te podés subir, pero no te hace mejor mujer haber perdonado un cuerno público. Todos fuimos cornudos y todos cuerneamos a alguien", sostuvo.

Y como si eso no fuese suficiente, quien se metió también fue el Dipy. Si bien está separado de Diarco, salió a bancarla. "Me duele saber que en LAM no hablan de lo que pasó ayer con Mariana. Entiendo que cuiden a su empleada, me extraña igual que una panelista les maneje el programa", comenzó diciendo a través de su cuenta de Twitter el cantante. Y siguió con su relato criticando a Yanina: "Esta señora de la que hablo es la misma que defenestra, forrea y que le falta el respeto a todo el mundo, sobre todo a las mujeres. Pero cuando se meten con ella nadie dice nada. Todos la cubren".

Lo cierto es que Diarco parece haber tomado ya la decisión de reflotar aquel conflicto con Latorre aunque ahora llevarlo definitivamente a la Justicia. Ella asegura que Screpante admitió que ellos mintieron en su momento y ahora habrá que ver como termina la historia.

