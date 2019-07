Diarco fue invitada a Los Angeles de la Mañana pero lo que se pensaba como una nota en la que ambas iban a estar cara a cara, Screpante pegó el faltazo. De Brito citó palabras textuales de la modelo: "Si va esa negra de mierda, yo no voy", habría sido la frase.

Sin poder pelearse con Screpante, el cruce que se dio fue con Yaniana Latorre y lo que comenzó con un ida y vuelta terminó en un escándalo tal que el propio De Brito levantó el programa sin poder despedirse. "A mí me parece que la que atrasa sos vos, Mariana. Te lo digo de verdad, me caés bien. Vos no podés meterte con una mujer que hipotéticamente fue cornuda, el problema es con el Pocho", le dijo Latorre.

Y agregó: "Yo no te creo nada. Atrasa mucho que vos por venir al programa, hables de que te acostaste con Lavezzi hace cinco años, para joder a una chica que fue al Bailando".

Ahí Diarco, enojada, se despachó furiosa contra Latorre: "Yo no me acosté con Lavezzi, nena. Lavezzi me acosó. Eso es lo que vos no entendés. No me interesa entrar al Bailando este año, sabés. Cuando hice mi campaña ya fue. Este año no quiero. La que atrasa sos vos", dijo.

Ahí comenzaron los gritos, los cruces verbales, Yanina llegó a decirle que ella estaba haciendo publicidad con una "encamada" y Diarco desmintió todo y le gritó a Latorre que se escondía detrás de su "cuerno público". Y De Brito, al no poder pararlas, cortó el programa.

Diarco filmó toda la secuencia luego del cierre del ciclo y la subió a su cuenta de Instagram. "Cuando se quedó sin argumentos se levantó y se fue. Perdón por este momento horrible, siempre trato de traer alegría con mis videos pero no voy a permitir que NADIE me maltrate... acá las pruebas de cuando alguien le dice las cosas en la cara huye como una rata", escribió la rubia.