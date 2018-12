Durante toda la emisión, se notó la ausencia del periodista Martín Ciccioli, a quien tres modelos acusaron a través de los medios de comunicación y las redes sociales de hostigarlas con mensajes que incluían videos íntimos, fotos y comentarios desagradables.

Por eso, y al borde del final de la emisión, Mariana se hizo eco de lo que los televidentes le reclamaban a través de las redes sociales, por lo cual habló sobre este tema. "A mí me da incomodidad, particularmente, cuando se trata el tema. Nosotros tenemos el caso de Martín Ciccioli, que mañana seguramente venga. Estos días no ha venido al programa. En realidad, considerábamos que con todas las denuncias que él estaba enfrentando era mejor que no opinara de este tema", dijo la conductora, que enseguida salió en defensa de su panelista.

"No se puede ni comparar lo que está enfrentando Martín con la denuncia de Darthés, quiero hacer una distancia enorme sobre este tema, porque Darthés está enfrentando una denuncia de violación. Martín se autodenunció en la Justicia y entendemos que es la Justicia la que tiene que seguir su curso", agregó.

"No es un caso ni a palos parecido, porque hay que salvar las distancias, porque no todo es igual. Pero hay una mujer que está diciendo que le pasó algo y entendemos que así como Martín se autodenunció y entregó su celular, entendemos que acá tiene que pasar algo que a nosotros nos excede", continuó.

"Digo esto porque entiendo que en las redes se está hablando del tema. Nosotros somos todos compañeros de Martín, lo queremos, es una persona que apreciamos muchísimo, es un gran profesional y está enfrentando esta situación y él se va a hacer cargo, obviamente va a venir y va a hablar", explicó.

"Hasta ahora no hemos tocado el tema porque consideramos que es la Justicia el lugar donde tiene que ser juzgado. Yo como comunicadora y líder de este programa lo que tengo que hacer es darles visibilidad a los temas y debatirlos, pero no juzgarlos, no es mi deber, para eso hay otras instancias, está la Justicia", se defendió.

"No quería dejar de mencionar el tema para que parezca que de algunas cosas no hablamos, hablamos de todo. Pero quiero hacer una diferenciación porque en las redes, según me comunicaron, están poniendo todo al mismo nivel y Martín Ciccioli no está acusado de una violación. Sí entiendo que hay una denuncia por hostigamiento, que es una contravención, que tendrá que explicar y probar su inocencia, pero no es el mismo caso", justificó.

"Después él tendrá su espacio para expresarse, pero esto es lo que yo tengo para decir desde toda mi honestidad e incomodidad también, porque obviamente hay sentimientos en juego, hay una valoración de la persona que forma parte de nuestro equipo y no quisiera que quede todo en la misma bolsa", finalizó, antes de dar paso a los títulos finales de la emisión.