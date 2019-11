Mariana Genesio Peña se separó de Nicolás Giacobbone

En notas periodísticas, Mariana Genesio habló de la valentía de quien hoy ya no sería su pareja: "Antes a mí los hombres me escondían en la guantera del auto. Y no era porque no estuvieran enamorados, sino porque no tenían los cojones para enfrentar a la sociedad", dijo.

"En cambio Giacobbone me presentó orgulloso frente a la mirada del mundo entero", agregó.

Sobre su papel actual, destacó la oportunidad que le da Telefé para hablar del género: "Por primera vez en la historia de la tv, en el prime time, en el canal líder; una mujer trans hizo el amor con un hombre que la ama".