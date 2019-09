Si la confesión de Mariana Nannis en el living de Susana Giménez dos domingos atrás generó una repercusión mediática sin precedentes, Nannis sigue en la delantera de pegar primero porque en una publicación se volvió a despachar contra el padre de Axel y los mellizos Alexander y Charlotte Caniggia.

A los gritos desesperados quiere salvar a su marido del flagelo de las adicciones. Allí la mediática señaló que el ex delantero de la selección argentina está expuesto a una sobredosis que podría dejarlo sin vida y al que hoy "nadie del núcleo familiar puede ayudar". Otra de las preocupaciones de Nannis pasa porque sus herederos la acusan de no haber hecho lo suficiente para salvar la vida del padre.

A la novia de El Pájaro, Sofía Bonelli, la volvió a tildar de "drogadicta" y no le importó repetir lo dicho en el ciclo de Susana. Bonelli juró que le iba a hacer juicio sobre "calumnias e injurias".

Nannis a su vez fue más a fondo que en el living de Susana: "Él se está gastando toda la plata. No puedo estar con un hombre enfermo, manipulador y mentiroso". Por lo que contó el calvario que vive con Claudio Paul Caniggia data desde hace mucho tiempo. "Cada vez que se iba a de viaje, nunca me avisaba ni decía adónde iba". A esta altura de las circunstancias, Nannis fue muy enérgica: "O lo salvo o se muere".

En el trato diario, Nannis señaló que "me decía gorda y vieja todo el tiempo. Y cuando iba a la heladera a buscar comida y no había lo que el quería empezaban los gritos: '¡No hay una mierda en esta casa!'". Cuando se le preguntó porqué no habló antes y ante este panorama "uno siempre quiere cuidar y preservar a la familia".

Sin embargo, en estos días, Caniggia salió a desmentirla sobre la violencia que habría ejercido sobre ella. Juró que nunca le levantó la mano y a horas de reunirse con los abogados de Nannis (la fecha es hoy), el ex delantero quiso poner paños fríos para con sus hijos a quienes juró amar y cuidarlos para toda la vida. Después del programa de Susana Giménez, Alexander fue el único que salió en una encendida defensa de su madre al tildar a su padre de "lacra e hijo de p...".

Los otros dos hijos, el artista Alex y Charlotte prefirieron quedarse al margen del tremendo ruido mediático que generó la presencia de Nannis en el living de Susana. Alex apoyó a su padre en las redes sociales, Charlotte desde el primer momento señaló que "yo quiero ver a mis padres reconciliados".

Hoy podría ser un día clave para los Caniggia, los abogados de ambas partes acordaron reunión para bajar los decibeles de la pelea mediática e iniciar la división de bienes. La defensa de Nannis insiste en que el ex futbolista y ahora empresario con muchos contactos en las más altas esferas tanto del fútbol argentina como el internacional ponga sobre la mesa todos los bienes en común. Esto es, contratos, cuentas bancarias y dinero que según apuntó Nannis no tiene conocimiento de su existencia para su división en partes iguales.

Nannis llegó hace dos semanas de Marbella (España), lugar de residencia, trajo pruebas de las supuestas internaciones de Caniggia en el continente Europeo, prendió el ventilador en el ciclo de Susana como un ataque casi certero para que Caniggia sincero su situación tanto en su salud mental como el dinero generado en los 30 años de matrimonio.