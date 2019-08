Mariana Nannis quiere US$40 millones por el divorcio de Claudio Caniggia

"El monto que exige Mariana Nannis para disolver la sociedad conyugal con Claudio Caniggia es de 40 millones de dólares", dijo el letrado, y agregó : "Cuando Dragani le dijo a Burlando que con Mariana pensaban en reclamar 40 millones de dólares, Fernando le contestó que hablen con el Profesor (de La Casa de Papel) y vayan a robar la Casa de la Moneda. Se le rió en la cara".

La periodista luego explicó cómo Nannis y su defensor llegaron a pedir esa fortuna: "Dragani me dijo que es un primer número global. Piensan que pueden conseguir 20 millones de dólares en efectivo y que el resto está vinculado a propiedades. Además, me dijo que detectaron cuentas bancarias en el exterior a nombre de testaferros, que lo tienen acreditado y documentado. Después me habló de propiedades diseminadas por todo el mundo, seguro una en Miami, y propiedades en Buenos Aires, también a nombre de testaferros".

ADEMÁS:

Ayer también habló el propio abogado quien dio detalles de ese reclamo. : "Es en función de las cuentas que hay en el exterior a nombre de testaferros, propiedades diseminadas por todo el mundo y en la ciudad de Buenos Aires a nombre de personas jurídicas y físicas que actúan como testaferros de Claudio, y tenemos claro quiénes son los testaferros", explica el letrado.

Mientras se discute el dinero, en esta separación hay dos partes bien definidas: ella mediatizó el tema, el Pájaro eligió la reserva. Sin embargo ayer se filtró un audio del ex futbolista en el que le apunta a Nannis como la responsable de todo el circo que se generó y hasta le pega a Moria Casán. "Acá en Argentina dicen cualquier pavada, igual que esa travesti de Moria Casán, dejate de joder. Es una payasada, aparte fuiste vos la que hacés todo este quilombo, ya lo sabemos, ¿Quién no lo sabe? Fuiste vos, al pedo, no tiene sentido, no tiene sentido esta mierda que pasó así. Yo no tengo por qué decir nada, si no tengo nada que ver. Esto es ridículo. Yo ya dije qué historias se inventaron, cuando salió la noticia mandé un comunicado, claro que lo dije". Cani habla en ese audio sobre lo que fue la denuncia pública de Nannis sobre hechos de violencia mientras eran pareja. Ayer Fernando Burlando también habló de ese momento y aclaró: "Es mentira que le haya pegado. Es cierto que discutían muy fuerte, pero de ahí a la agresión hay un largo camino", dijo. Por otra parte Burlando contó que es Nannis quien genera ese clima: "Ella le pedía dinero a Claudio con una agresividad y una terminología que no eran propias dela Mariana que todos conocíamos. Era brutalmente agresiva su forma de dialogar. Es lamentable lo que dice Mariana"; disparó el abogado. La pelea recién empieza.