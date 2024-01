Marina Calabró nuevamente enfrentada con su hermana Iliana

Pero la buena onda les duró muy poco. Porque Iliana volvió a hablar de su hermana y en esta oportunidad mencionó un posible nuevo romance de la periodista, a los pocos meses de oficializar su ruptura con el padre de su hija.

En diálogo con LAM (América TV), desmintió tener una relación amorosa con su compañero Rolando Barbano y le pidió a su hermana que dejara de buscar en Google.

CALABRO-BARBANO-FB-1.jpg

"Sí estuve acompañada pero por la familia. Los temas de googlear.... chicos, hay que sacarle el Google a Iliana, pensé en mandarle un jenga, cartas para que se entretenga y me suelte un poco”, comentó irónica la conductora.

El origen del malentendido

“Entendí esto que ella decía de a mi me (era porque le) preocupaba que la pasara sola. Iliana nos invitó a pasar el 31 y yo tenía que manejar 400 kilómetros a Mar del Plata porque fue todo muy sobre la hora. Para que ella se quede tranquila le dije que estaba acompañada pero para que no se sintiera mal”, explicó.

"Yo diría que larguemos el Google y cacemos el WhatsApp. Igual no me molesta, acostumbrada a dar explicaciones estoy. Escuché todo tipo de especulaciones y prefiero quedarme con esto de que ella tiene la ilusión de que yo esté bien, feliz, acompañada y lo dijo como presagio de tirarme buena onda. Si yo no cuento es porque no hay nada para contar, nada", finalizó.