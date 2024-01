Se reconciliaron Alex y Claudio Caniggia: "El mejor papá del mundo"

el-saludo-de-alex-caniggia-para-su-padre-en-el-PZQS6XWYQND6XBK6EWIF2I72YI.jpg

Quien dio el primer paso fue la pareja del joven, Melody Luz, que contactó al ex futbolista para que conociera a su nieta Venezia, mientras Alexander se encontraba encerrado en el reality Gran Hermano Vip de España. En la cuenta oficial de la bebé publicaron una imagen el ex jugador de 59 años junto a Venezia: “Feliz cumple abu Paul”.

Ese fue sólo el puntapié inicial para una reconciliación al menos con uno de sus padres ya que con Mariana Nannis aún sigue distanciados desde aquello día en que la mujer echó a su hijo del departamento que tiene en el Hotel Faena cuando solo le faltaban diez días para convertirse en padre.

Quien se mantuvo en silencio fue Charlotte Caniggia, que meses atrás lloró frente a las cámaras al contar el distanciamiento que existe con sus familiares: “Todo anda muy mal en la familia, no me bloquearon, pero creo que todos en la familia son un desastre. No somos la familia Ingalls, son unos chantas los que pintan las familias ideales. Mi familia es muy pública, pero yo estoy acostumbrada. No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema. Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años. Sin embargo, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola hija estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”.

Mientras Claudio Paul festejaba su cumpleaños, Charlotte la pasaba mal en el Bailando 2024 y decidió retirarse antes de tiempo tras un fuerte enfrentamiento con Coti Romero.