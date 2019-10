Mario Teruel vuelve a tocar con Los Nocheros en noviembre

Cinco meses después, Mario decidió retomar su trabajo y en noviembre reaparecerá ante su público. Así lo confirmó a Cadena 3 su compañero de banda, Rubén Ehizaguirre. "Vuelve el morocho, gracias a Dios. No se aguantó más", dijo Ehizaguirre.

Será en el marco de la presentación de la gira de la última producción "Sol Nocturno". El compañero de ruta de Mario precisó que se presentará en los shows previstos para "el 14 en Tucumán; el 15, Salta; y el 17, Jujuy".

ADEMÁS:

"Ya lo extrañamos al negrito", reconoció Ehizaguirre y continuó: "Estamos haciéndole el aguante, respetando sus tiempos".

Mario Teruel había subido un comunicado a su cuenta de Facebook donde hablaba que la decisión de bajarse era por tiempo indefinido. "Ante los hechos que son de público conocimiento, he decidido tomarme un tiempo fuera de Los Nocheros para acompañar a mi hijo Lautaro en el proceso judicial que atraviesa. Esta situación me genera una terrible angustia y me ha llevado a conversar con el grupo la necesidad de apartarme", reconocía.

Si bien su hijo continúa con el proceso, pasó la batalla mediática y parece ser que al menor en algo, retomará su ritmo de vida.